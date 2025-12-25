Майнінг криптовалюти: Путін заявив про нові плани щодо Запорізької АЕС

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував можливість спільного зі Сполученими Штатами Америки управління окупованою росіянами Запорізькою АЕС.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

США та Росія нібито обговорюють можливість такого управління електростанцією без участі України. Про це Путін заявив на зустрічі з російськими бізнесменами, повідомляє російське видання "Коммерсант".

За словами диктатора, Сполучені Штати нібито зацікавлені у використанні Запорізької АЕС для майнінгу криптовалюти. Водночас участь України в управлінні станцією при цьому не передбачається.

Разом з тим диктатор РФ розповів, що США нібито ініціюють можливість постачання Україні електроенергії з окупованої ЗАЕС. Нині, за словами Путіна, на станції продовжують працювати українські фахівці. Але всі вони нібито отримали російські паспорти.

Як повідомляв портал "Коментарі", росіяни влаштовують провокації на Запорізькій АЕС в Енергодарі, їм вже вдалося відключити її від української енергосистеми. Загарбники також роблять усе, щоб підключити її до російської мережі.

Видання "Коментарі" також писало, що МАГАТЕ неодноразово застерігало про критичну ситуацію на Запорізькій АЕС, яка залишалася без основного джерела електропостачання. Після того, як лінію живлення від України було перебито, станція тривалий час працювала на резервних генераторах. За словами експертів, справжня загроза полягає також у тому, що Росія фактично перетворила АЕС на військову базу, веде звідти обстріли та розміщує озброєння прямо на майданчику.

Експерти зазначають, що росіяни хочуть перевести блоки ЗАЕС у стан "гарячої зупинки", а потім — експлуатації. Для цього їм необхідно від'єднатися від української енергетичної системи та підключитися до російської.