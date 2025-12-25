Майнинг криптовалюты: Путин заявил о новых планах относительно Запорожской АЭС

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность совместного с Соединенными Штатами Америки управления оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

США и Россия якобы обсуждают возможность такого управления электростанцией без участия Украины. Об этом Путин заявил на встрече с российскими бизнесменами, сообщает российское издание "Коммерсант".

По словам диктатора, Соединенные Штаты якобы заинтересованы в использовании Запорожской АЭС для майнинга криптовалюты. В то же время участие Украины в управлении станцией при этом не предполагается.

Вместе с тем, диктатор РФ рассказал, что США якобы инициируют возможность поставки Украине электроэнергии из оккупированной ЗАЭС. В настоящее время, по словам Путина, на станции продолжают работать украинские специалисты. Но все они якобы получили российские паспорта.

Как сообщал портал "Комментарии", россияне устраивают провокации на Запорожской АЭС в Энергодаре, им уже удалось отключить ее от украинской энергосистемы. Захватчики также делают все, чтобы подключить ее к российской сети.

Издание "Комментарии" также писало, что МАГАТЭ неоднократно предостерегало о критической ситуации на Запорожской АЭС, которая оставалась без основного источника электроснабжения. После того, как линия питания от Украины была перебита, станция долгое время работала на резервных генераторах. По словам экспертов, настоящая угроза также заключается в том, что Россия фактически превратила АЭС в военную базу, ведет оттуда обстрелы и размещает вооружение прямо на площадке.

Эксперты отмечают, что россияне хотят перевести блоки ЗАЭС в состояние "горячей остановки", а затем эксплуатации. Для этого им необходимо отсоединиться от украинской энергетической системы и подключиться к российской.