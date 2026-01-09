МАГАТЭ обратилось к России и Украине с предложением по ЗАЭС: о чем идет речь

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обратилось к России и Украине с призывом о временном перемирии вблизи Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Остановка огня необходима для того, чтобы безопасно восстановить поврежденную важную линию электропередач. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По его словам, 2 января агентство начало консультации по установлению временной зоны прекращения огня примерно в 10 километрах от поврежденного распределительного устройства 330 кВ Запорожской АЭС. После того как из-за боевых действий последняя резервная линия 330 кВ была отключена, станция зависит только от одной работающей линии 750 кВ.

"МАГАТЭ продолжает активно сотрудничать с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности и охраны на станции", — отметил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ также напомнил, что Агентство уже трижды организовывало временные перемирия для ремонта критически важных линий, обеспечивающих работу АЭС. По его словам, сотрудничество Украины и России позволяет проводить необходимые ремонтные работы, чтобы снизить риск аварии.

В то же время Гросси отметил, что представители МАГАТЭ на ЗАЭС фиксируют рост военной активности вокруг станции, в том числе слышны взрывы рядом со станцией.

Риски наблюдаются и на других украинских АЭС – Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской и Чернобыльской.

Гросси также анонсировал отправку очередной экспертной миссии МАГАТЭ на электрические подстанции Украины, которые поставляют энергию для охлаждения реакторов.

"Эти подстанции имеют решающее значение для ядерной безопасности", – заявил Гросси.

По его словам, МАГАТЭ также продолжает оказывать техническую помощь Украине. В частности, недавно агентство предоставило радиационные мониторы и измерители уровня воды. Всего с начала полномасштабной войны было поставлено 196 единиц оборудования, профинансированного Японией и Швецией.

Как сообщал портал "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность совместного с Соединенными Штатами Америки управления оккупированной россиянами Запорожской АЭС. По словам диктатора, Соединенные Штаты якобы заинтересованы в использовании Запорожской АЭС для майнинга криптовалюты. В то же время участие Украины в управлении станцией при этом не предполагается.