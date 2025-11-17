logo_ukra

У місті тисячі мирних мешканців: куди намагаються пробратися росіяни
commentss НОВИНИ Всі новини

У місті тисячі мирних мешканців: куди намагаються пробратися росіяни

РФ намагається увійти до Костянтинівки та скидає на місто КАБи

17 листопада 2025, 14:30
Автор:
Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська посилили штурми та обстріли Костянтинівки керованими авіаційними бомбами з "величезним зарядом". Як передає портал "Коментарі", про це повідомили у Сухопутних військах Збройних Сил України.

У місті тисячі мирних мешканців: куди намагаються пробратися росіяни

Бої за Костянтинівку. Фото: з відкритих джерел

За даними Донецької обласної військової адміністрації, у місті перебуває близько 4800 мирних мешканців.

Скориставшись погодними умовами, російські війська намагаються увійти до Костянтинівки. Ворог здійснює піші штурми та намагається заїхати на військовій техніці. Їм протистоять Сили оборони України, зокрема воїни 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", які не дають росіянам підійти до міста впритул.

Евакуація також небезпечна, оскільки на виїздах із міста та на основних дорогах знаходиться безліч згорілих автомобілів. Військові поділилися кількома світлинами міста.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія тихіше завойовує території на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей, де оборона була відносно не пріоритетною. Про це пише The Telegraph.

За даними американського Institute for the Study of War, російські війська можуть спробувати оточити Гуляйполе з північного сходу, прагнучи послабити оборону України, щоб швидко просунутися вперед за допомогою тактики проникнення. Кремль націлився на місцеві лінії постачання та українських операторів дронів і намагається скористатися ослабленими зміцненнями України для масованих атак невеликих груп.

Також видання "Коментарі" повідомляло — російський диктатор Володимир Путін постійно загрожує ядерною зброєю. Натомість через затягування війни проти України Росія має величезну кількість проблем. Чому саме зараз Путін знову активізував ядерну риторику? Чи може втягування РФ у ядерні перегони призвести до того, що Росія повторить сценарій Радянського Союзу? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.




