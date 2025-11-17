В городе тысячи мирных жителей: куда пытаются пробраться россияне

Российские оккупационные войска усилили штурмы и обстрелы Константиновки управляемыми авиационными бомбами с "огромным зарядом". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины.

Бои за Константиновку. Фото: из открытых источников

По данным Донецкой областной военной администрации, в городе находится около 4800 мирных жителей.

Воспользовавшись погодными условиями, российские войска пытаются войти в Константиновку. Враг осуществляет пешие штурмы и пытается заехать на военной технике. Им противостоят Силы обороны Украины, в частности, воины 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", которые не дают россиянам подойти к городу вплотную.

Эвакуация также опасна, поскольку на выездах из города и на основных дорогах находится множество сгоревших автомобилей. Военные поделились несколькими фотографиями города.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия более тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной. Об этом пишет The Telegraph.

По данным американского Institute for the Study of War, российские войска могут попытаться окружить Гуляйполе с северо-востока, стремясь ослабить оборону Украины, чтобы быстро продвинуться вперед с помощью тактики проникновения. Кремль нацелился на местные линии снабжения и украинских операторов дронов и пытается воспользоваться ослабленными укреплениями Украины для массированных атак небольших групп.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием. Вместе с тем из-за затягивания войны против Украины Россия имеет огромное количество проблем. Почему именно сейчас Путин вновь активизировал ядерную риторику? Может ли втягивание РФ в ядерную гонку привести к тому, что Россия повторит сценарий Советского Союза? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.



