У МАГАТЕ зробили тривожну заяву про українські АЕС після нового російського обстрілу

У Міжнародному агентстві з атомної енергетики (МАГАТЕ) відреагували на нові російські обстріли українських енергооб’єктів.

Рівненська АЕС. Фото: з відкритих джерел

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підтвердив, що Хмельницька та Рівненська атомні електростанції вимушені були знизити потужність через пошкодження електропідстанцій російськими ударами. Про це йдеться на сторінці МАГАТЕ у соцмережі Х.

"В Україні Хмельницька та Рівненська АЕС знижують потужність після цілеспрямованих атак на електричні підстанції, що ще більше ускладнює стабільність енергосистеми", — зазначив Гроссі.

У цьому зв’язку гендиректор МАГАТЕ закликав "до військової стриманості, щоб запобігти ядерній аварії".

Як повідомляв портал "Коментарі", після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії по енергетичній інфраструктурі 23 грудня українські атомні електростанції були змушені тимчасово знизити обсяги виробництва електроенергії. Про це розповів виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, російські удари були спрямовані на інфраструктуру, яка забезпечує живлення власних потреб АЕС та передачу їхньої потужності до об’єднаної енергосистеми. У таких умовах оператори станцій змушені діяти відповідно до протоколів безпеки, знижуючи генерацію. При цьому керівник Міненерго наголосив, що удари по об’єктах, які забезпечують стабільну роботу атомних електростанцій, є прямим порушенням норм ядерної безпеки і несуть серйозні ризики.

