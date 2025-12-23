Аварійні відключення в Україні: три області повністю знеструмлені – де немає світла

Після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії по всій території країни. Основною ціллю удару знову стала енергетична інфраструктура. В Міністерстві енергетики повідомили, що станом на ранок 23 грудня три області практично повністю знеструмлені.

Аварійні відключення світла в Україні після атаки РФ. Фото з відкритих джерел

Виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що вночі та зранку РФ здійснила дев’яту з початку року масовану атаку на енергосистему. Найскладніша ситуація зафіксована у трьох областях, де більшість споживачів залишилися без електропостачання.

"На ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація", — сказав Некрасов.

Без світла також опинилася Львівська область. На Одещині енергетики продовжують ліквідацію наслідків кількох поспіль ударів по критичній інфраструктурі. В області значна кількість абонентів там досі без світла.

"Через масовану ракетно-дронову атаку на енергосистему – на всій території України наразі застосовані графіки аварійних відключень. Попередньо оприлюднені обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі", — попередив Некрасов.

Українців закликають стежити за офіційною інформацією обленерго у своїх регіонах, де публікують актуальні дані щодо відновлення електропостачання.

