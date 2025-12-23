Аварійні відключення в Україні: три області повністю знеструмлені – де немає світла

Рубрики
Після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії по всій території країни. Основною ціллю удару знову стала енергетична інфраструктура. В Міністерстві енергетики повідомили, що станом на ранок 23 грудня три області практично повністю знеструмлені.
Аварійні відключення світла в Україні після атаки РФ. Фото з відкритих джерел
Виконувач обов’язків міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що вночі та зранку РФ здійснила дев’яту з початку року масовану атаку на енергосистему. Найскладніша ситуація зафіксована у трьох областях, де більшість споживачів залишилися без електропостачання.
Без світла також опинилася Львівська область. На Одещині енергетики продовжують ліквідацію наслідків кількох поспіль ударів по критичній інфраструктурі. В області значна кількість абонентів там досі без світла.
Українців закликають стежити за офіційною інформацією обленерго у своїх регіонах, де публікують актуальні дані щодо відновлення електропостачання.
