Невтішний прогноз щодо графіків відключення світла: чи вистачить світла взимку

Вже з 24 грудня в Україні мають полегшити графіки відключення світла для населення. Відповідне завдання сьогодні, 21 грудня, поставив український уряд відповідальним особам. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram. Чи дійсно графіки відключення світла стануть більш щадними для населення? Чи вистачить світла взимку українцям? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Для більшості споживачів, особливо на Лівобережжі та в прифронтових областях, нічого не змінилося

Експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив в ефірі Громадського радіо, що незважаючи на заяви уряду щодо зменшення тривалості відключень світла, для більшості споживачів нічого не зміниться.

За його словами, після розпорядження уряду видалити з переліку захищених об'єктів низку некритичних споживачів, що мало дозволити вивільнити до 1 ГВт електроенергії для населення, "ніхто нічого не перерозподілив".

"Ніхто нічого не зміг знайти. Тому що важко щось перерозподіляти, коли немає чітких критеріїв. Якби Кабінет міністрів встановив перед цим чіткі критерії, за якими б визначалися об'єкти критичної інфраструктури, зокрема — перелік захищених споживачів, тоді було б чітко і зрозуміло, що в переліках захищених можна було б просто викреслити та перекласти на загальні підстави", — пояснив Рябцев.

За його словами, уряд цього не зробив, лише отримав звіти з областей "про якісь 800 мегаватів, які вже чомусь стали одним гігаватом".

"Але, якщо енергії додаткової немає, якщо не вводяться в експлуатацію нові енергетичні установки малої генерації, якщо немає можливості прискорити ремонтні роботи через наявність множинних пошкоджень на лініях передачі та розподілу, то звідки візьметься цей один гігават електроенергії? Тільки, швидше за все, з уяви нашого прем'єр-міністра", — сказав він.

Експерт вважає, що подібні заяви уряд робить із метою заспокоєння населення замість пояснень щодо реального стану справ. Він зазначив, що є регіони України, де тривалість знеструмлень менша з об'єктивних причин — наприклад, більше ліній електропередач або об'єктів генерації та менше споживання. Однак для більшості споживачів, особливо на Лівобережжі та в прифронтових областях, нічого не змінилося.

Темпи відновлення безпосередньо залежать від ситуації з безпекою та погодних умов.

Генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко в інтерв'ю "Новини.LIVE" заявила, що в Україні триває відновлення енергетичної системи після російських ударів, проте для повної стабілізації потрібен час.

За її словами, представники ключових енергетичних компаній та профільного міністерства підтверджують позитивну динаміку у відновленні енергетичної інфраструктури.

"Відновлення йде, і ми сьогодні мали багато спікерів – і з „Укргідроенерго“, і „Укренерго“, і з Міністерства енергетики, які підтверджують, що ми відновлюємося. У нас зараз утричі більший резерв обладнання, ніж було заплановано у 2022 році. Так, у нас є резерви для відновлення, але нам потрібен час", — зазначила Лапенко.

Вона також зазначила, що темпи відновлення безпосередньо залежать від ситуації з безпекою та погодних умов. Зокрема, у разі нових ударів чи різкого похолодання навантаження на енергосистему зростатиме.

Якщо не буде ударів, ми зможемо відновлюватися швидше. Але попереду морози, а вони завжди підвищують споживання. Тому баланс має такий вигляд: ми відновлюємося, але через зростання споживання в холодну погоду ситуація може залишатися на нинішньому рівні. Це сценарій, який я навіть назвала б оптимістичним", — підсумувала вона.

