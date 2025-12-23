Невтішний прогноз щодо графіків відключення світла: чи вистачить світла взимку

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Вже з 24 грудня в Україні мають полегшити графіки відключення світла для населення. Відповідне завдання сьогодні, 21 грудня, поставив український уряд відповідальним особам. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram. Чи дійсно графіки відключення світла стануть більш щадними для населення? Чи вистачить світла взимку українцям? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Вимкнення світла. Фото: із відкритих джерел
Експерт з енергетичних питань, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив в ефірі Громадського радіо, що незважаючи на заяви уряду щодо зменшення тривалості відключень світла, для більшості споживачів нічого не зміниться.
За його словами, після розпорядження уряду видалити з переліку захищених об'єктів низку некритичних споживачів, що мало дозволити вивільнити до 1 ГВт електроенергії для населення, "ніхто нічого не перерозподілив".
За його словами, уряд цього не зробив, лише отримав звіти з областей "про якісь 800 мегаватів, які вже чомусь стали одним гігаватом".
Експерт вважає, що подібні заяви уряд робить із метою заспокоєння населення замість пояснень щодо реального стану справ. Він зазначив, що є регіони України, де тривалість знеструмлень менша з об'єктивних причин — наприклад, більше ліній електропередач або об'єктів генерації та менше споживання. Однак для більшості споживачів, особливо на Лівобережжі та в прифронтових областях, нічого не змінилося.
Генеральний менеджер у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко в інтерв'ю "Новини.LIVE" заявила, що в Україні триває відновлення енергетичної системи після російських ударів, проте для повної стабілізації потрібен час.
За її словами, представники ключових енергетичних компаній та профільного міністерства підтверджують позитивну динаміку у відновленні енергетичної інфраструктури.
Вона також зазначила, що темпи відновлення безпосередньо залежать від ситуації з безпекою та погодних умов. Зокрема, у разі нових ударів чи різкого похолодання навантаження на енергосистему зростатиме.
Читайте на порталі "Коментарі" — Європа догралася: який удар готує Росія.