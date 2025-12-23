Неутешительный прогноз относительно графиков отключения света: хватит ли света зимой

Рубрики
Уже с 24 декабря в Украине должны облегчить графики отключения света для населения. Соответствующую задачу сегодня, 21 декабря, поставило украинское правительство ответственным лицам. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram. Действительно ли графики отключения света станут более щадящими для населения? Хватит ли света зимой украинцам? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Эксперт по энергетическим вопросам, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил в эфире "Громадського радіо", что несмотря на заявления правительства об уменьшении продолжительности отключений света, для большинства потребителей ничего не изменится.
По его словам, после распоряжения правительства удалить из перечня защищенных объектов ряда некритических потребителей, что должно было позволить высвободить до 1 ГВт электроэнергии для населения, "никто ничего не перераспределил".
По его словам, правительство этого не сделало, лишь получило отчеты из областей "о каких-то 800 мегаваттах, которые уже почему-то стали одним гигаватом".
Эксперт считает, что подобные заявления правительство делает с целью успокоения населения вместо объяснений относительно реального положения дел. Он отметил, что есть регионы Украины, где продолжительность обесточиваний меньше по объективным причинам — например, больше линий электропередач или объектов генерации и меньше потребления. Однако для большинства потребителей, особенно на Левобережье и в прифронтовых областях, ничего не изменилось.
Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко в интервью "Новини.LIVE" заявила, что в Украине продолжается восстановление энергетической системы после российских ударов, однако для полной стабилизации нужно время.
По ее словам, представители ключевых энергетических компаний и профильного министерства подтверждают положительную динамику в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Она также отметила, что темпы восстановления напрямую зависят от ситуации с безопасностью и погодных условий. В частности, в случае новых ударов или резкого похолодания нагрузка на энергосистему будет расти.
