Неутешительный прогноз относительно графиков отключения света: хватит ли света зимой

Уже с 24 декабря в Украине должны облегчить графики отключения света для населения. Соответствующую задачу сегодня, 21 декабря, поставило украинское правительство ответственным лицам. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram. Действительно ли графики отключения света станут более щадящими для населения? Хватит ли света зимой украинцам? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Отключение света. Фото: из открытых источников

Для большинства потребителей, особенно на Левобережье и в прифронтовых областях, ничего не изменилось

Эксперт по энергетическим вопросам, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил в эфире "Громадського радіо", что несмотря на заявления правительства об уменьшении продолжительности отключений света, для большинства потребителей ничего не изменится.

По его словам, после распоряжения правительства удалить из перечня защищенных объектов ряда некритических потребителей, что должно было позволить высвободить до 1 ГВт электроэнергии для населения, "никто ничего не перераспределил".

"Никто ничего не смог найти. Потому что трудно что-то перераспределять, когда нет четких критериев. Если бы Кабинет министров установил перед этим четкие критерии, по которым бы определялись объекты критической инфраструктуры, в частности — перечень защищенных потребителей, тогда было бы четко и понятно, что в перечнях защищенных потребителей в тех или иных регионах присутствуют лишние компании, которые можно было бы просто вычеркнуть и перевести на общие основания", — пояснил Рябцев.

По его словам, правительство этого не сделало, лишь получило отчеты из областей "о каких-то 800 мегаваттах, которые уже почему-то стали одним гигаватом".

"Но, если энергии дополнительной нет, если не вводятся в эксплуатацию новые энергетические установки малой генерации, если нет возможности ускорить ремонтные работы из-за наличия множественных повреждений на линиях передачи и распределения, то откуда возьмется этот один гигаватт электроэнергии? Только, скорее всего, из воображения нашего премьер-министра", — сказал Рябцев.

Эксперт считает, что подобные заявления правительство делает с целью успокоения населения вместо объяснений относительно реального положения дел. Он отметил, что есть регионы Украины, где продолжительность обесточиваний меньше по объективным причинам — например, больше линий электропередач или объектов генерации и меньше потребления. Однако для большинства потребителей, особенно на Левобережье и в прифронтовых областях, ничего не изменилось.

Темпы восстановления напрямую зависят от ситуации с безопасностью и погодных условий

Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко в интервью "Новини.LIVE" заявила, что в Украине продолжается восстановление энергетической системы после российских ударов, однако для полной стабилизации нужно время.

По ее словам, представители ключевых энергетических компаний и профильного министерства подтверждают положительную динамику в восстановлении энергетической инфраструктуры.

"Восстановление идет, и мы сегодня имели много спикеров – и из „Укргидроэнерго“, и из „Укрэнерго“, и из Министерства энергетики, которые подтверждают, что мы восстанавливаемся. У нас сейчас втрое больший резерв оборудования, чем было запланировано в 2022 году. Да, у нас есть резервы для восстановления, но нам нужно время", — отметила Лапенко.

Она также отметила, что темпы восстановления напрямую зависят от ситуации с безопасностью и погодных условий. В частности, в случае новых ударов или резкого похолодания нагрузка на энергосистему будет расти.

"Если не будет ударов, мы сможем восстанавливаться быстрее. Но впереди морозы, а они всегда повышают потребление. Поэтому баланс выглядит так: мы восстанавливаемся, но из-за роста потребления в холодную погоду ситуация может оставаться на нынешнем уровне. Это сценарий, который я бы даже назвала оптимистичным", — подытожила она.

Читайте также на портале "Комментарии" - Европа доигралась: какой удар готовит Россия.



