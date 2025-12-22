Европа доигралась: какой удар готовит Россия

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия продолжает терроризировать Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Однако специалисты все чаще сходятся во мнении, что эта угроза все больше может стать актуальной для Европы. Зачем Россия накапливает "Шахеды"? Может ли таким образом Москва угрожать Европе? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в интервью 24 каналу рассказал, что российские ударные дроны могут угрожать странам Европы. Такие беспилотники способны нести 7-9 кг взрывчатки.
Анатолий Храпчинский напомнил, что русские беспилотники залетали на территорию Польши. Гражданским не стоит касаться взбитых дронов. Последствия могут быть очень нехорошими.
Храпчинский также выразил мнение, что у России уже достаточно инструментов, чтобы создавать впечатление постоянного присутствия воздушных объектов над Европой, даже без массированных ударов. Речь идет о: теневом флоте, с кораблей которого можно запускать разные типы БпЛА; другие дроны с небольшим запасом хода; аппараты с линзами Люнеберга, имитирующие большую эффективную площадь рассеяния на радарах и "рисующие" образ большой цели.
Эксперт отметил, что к прямому применению оружия по Европе страна-агрессорка может перейти позже, когда сочтет это нужным.
Эксперт по авиации Константин Криволап отметил в эфире канала "Киев 24", что Россия, вероятно, накапливает ударные беспилотники "Шахед", чтобы угрожать Европе.
В целом, по его словам, основной удар сейчас наносится по Украине "Шахедами", а вот по ракетам, то РФ залезла в резервы.
По информации эксперта, "Шахеды" уже используются как разведчики.
Эксперт предположил, что Россия накапливает "Шахеды", но не для ударов по Украине.
Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский намекнул на непростой разговор с Сырским: что произошло.