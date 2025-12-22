Европа доигралась: какой удар готовит Россия

Россия продолжает терроризировать Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Однако специалисты все чаще сходятся во мнении, что эта угроза все больше может стать актуальной для Европы. Зачем Россия накапливает "Шахеды"? Может ли таким образом Москва угрожать Европе? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Россия уже достаточно инструментов, чтобы создавать впечатление постоянного присутствия воздушных объектов над Европой

Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в интервью 24 каналу рассказал, что российские ударные дроны могут угрожать странам Европы. Такие беспилотники способны нести 7-9 кг взрывчатки.

Анатолий Храпчинский напомнил, что русские беспилотники залетали на территорию Польши. Гражданским не стоит касаться взбитых дронов. Последствия могут быть очень нехорошими.

Храпчинский также выразил мнение, что у России уже достаточно инструментов, чтобы создавать впечатление постоянного присутствия воздушных объектов над Европой, даже без массированных ударов. Речь идет о: теневом флоте, с кораблей которого можно запускать разные типы БпЛА; другие дроны с небольшим запасом хода; аппараты с линзами Люнеберга, имитирующие большую эффективную площадь рассеяния на радарах и "рисующие" образ большой цели.

Эксперт отметил, что к прямому применению оружия по Европе страна-агрессорка может перейти позже, когда сочтет это нужным.

Россия накапливает "Шахеды", но не для ударов по Украине

Эксперт по авиации Константин Криволап отметил в эфире канала "Киев 24", что Россия, вероятно, накапливает ударные беспилотники "Шахед", чтобы угрожать Европе.

В целом, по его словам, основной удар сейчас наносится по Украине "Шахедами", а вот по ракетам, то РФ залезла в резервы.

"Основной удар наносится все же „Шахедами“. Если посмотрим, то, например, 50 Шахедов – это 2,5 тонны взрывчатки. Нельзя сравнить „Шахед“ времен 2022 года, простой „Шахед“, который летал по координатам, с „Шахедами“, которые есть сейчас", — сказал он.

По информации эксперта, "Шахеды" уже используются как разведчики.

"И мы видели ситуацию на Черниговщине, когда один „Шахед“ наша мобильная огневая группа сбила, а следующий „Шахед“ полетел в ту машину, где работала наша мобильная огневая группа, и, слава Богу, ребята успели убежать откуда. То есть россияне меняются, они пытаются ударить нас как можно круче", – отметил Криволап.

Эксперт предположил, что Россия накапливает "Шахеды", но не для ударов по Украине.

"Россияне накапливают „Шахеды“, и я не думаю, что для нас им хватает. Они вышли уже на такие цифры, что им хватает "Шахедов", которые они производят, чтобы работать по нам. Есть такое предположение, что эти Шахеды накапливаются именно для Европы, для того, чтобы угрожать ей. Посмотрим, как Европа будет на это реагировать. Пока что россиянам удается залетать в Европу и быть относительно безнаказанными", — отметил эксперт по авиации.

Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский намекнул на непростой разговор с Сырским: что произошло.



