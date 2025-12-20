Зеленський натякнув на непросту розмову з Сирським: що сталося

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський натякнув на можливі кадрові рішення у командуванні ППО в Одеській області після останніх російських ударів. Як інформує портал "Коментарі", про це Зеленський заявив під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві.
Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
Зеленський зазначив, що розуміє в деталях, що там відбувається в Одеській області. Президент провів кілька нарад в телефонному та онлайн-форматі.
Він також розповів, що поставив завдання — забезпечити людей найнеобхіднішим: продуктами, паливом, ліками.
Стосовно можливих кадрових рішень у повітряних силах на півдні президент сказав: "Залиште нам цей діалог, будь ласка. Між мною і головкомом".
Варто зазначити, російські терористичні війська 20 грудня завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапив порт "Південний", де зафіксовано попадання по резервуарах. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.
За його словами, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати логістичні об'єкти регіону, намагаючись порушити роботу транспортних маршрутів на півдні країни та чинити тиск на громадянське населення. Незважаючи на регулярні обстріли, в області ведеться постійна робота з ліквідації наслідків масованих атак та відновлення пошкодженої інфраструктури.