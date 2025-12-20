Зеленський натякнув на непросту розмову з Сирським: що сталося

Президент України Володимир Зеленський натякнув на можливі кадрові рішення у командуванні ППО в Одеській області після останніх російських ударів. Як інформує портал "Коментарі", про це Зеленський заявив під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві.

Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Зеленський зазначив, що розуміє в деталях, що там відбувається в Одеській області. Президент провів кілька нарад в телефонному та онлайн-форматі.

Він також розповів, що поставив завдання — забезпечити людей найнеобхіднішим: продуктами, паливом, ліками.

"На місці мій заступник по регіональній політиці (Віктор — ред.) Микита доповідає мені та допомагає, на місці повинен бути вже віцепрем'єр (Олексій — ред.) Кулеба, який відповідає також за цей напрямок, і місцева влада. Всі роблять свою справу, розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини", — зазначив Зеленський.

Стосовно можливих кадрових рішень у повітряних силах на півдні президент сказав: "Залиште нам цей діалог, будь ласка. Між мною і головкомом".

Варто зазначити, російські терористичні війська 20 грудня завдали чергового удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапив порт "Південний", де зафіксовано попадання по резервуарах. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати логістичні об'єкти регіону, намагаючись порушити роботу транспортних маршрутів на півдні країни та чинити тиск на громадянське населення. Незважаючи на регулярні обстріли, в області ведеться постійна робота з ліквідації наслідків масованих атак та відновлення пошкодженої інфраструктури.



