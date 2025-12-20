Зеленский намекнул на непростой разговор с Сырским: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможные кадровые решения в командовании ПВО в Одесской области после последних российских ударов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями медиа в Киеве.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Зеленский отметил, что понимает в деталях, что там происходит в Одесской области. Президент провел несколько совещаний в телефонном и онлайн-формате.

Он также рассказал, что поставил задачу обеспечить людей самым необходимым: продуктами, топливом, лекарствами.

"На месте мой заместитель по региональной политике (Виктор — ред.) Никита докладывает мне и помогает, на месте должен быть уже вице-премьер (Алексей — ред.) Кулеба, который отвечает также за это направление, и местные власти. Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области", — отметил Зеленский.

По поводу возможных кадровых решений в воздушных силах на юге президент сказал: "Оставьте нам этот диалог, пожалуйста. Между мной и главкомом".

Стоит отметить, что российские террористические войска 20 декабря нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Под обстрел попал порт "Южный", где зафиксировано попадание по резервуарам. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия продолжает целенаправленно атаковать логистические объекты региона, пытаясь нарушить работу транспортных маршрутов на юге страны и оказывать давление на гражданское население. Несмотря на регулярные обстрелы, в области ведется постоянная работа по ликвидации последствий массированных атак и восстановлению поврежденной инфраструктуры.



