Європа догралася: який удар готує Росія

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Росія продовжує тероризувати Україну ударними безпілотники типу "Шахед". Проте фахівці все частіше сходяться на думці, що ця загроза все більше може стати актуальною для Європи. Для чого Росія накопичує "Шахеди"? Чи може таким чином Москва загрожувати Європі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що російські ударні дрони можуть загрожувати країнам Європи. Такі безпілотники здатні нести 7-9 кілограмів вибухівки.
Анатолій Храпчинський нагадав, що російські безпілотники залітали на територію Польщі. Цивільним не варто торкатися збитих дронів. Наслідки можуть бути дуже поганими.
Храпчинський також висловив думку, що Росія вже має достатньо інструментів, щоб створювати враження постійної присутності повітряних об'єктів над Європою, навіть без масованих ударів. Йдеться про: тіньовий флот, з кораблів якого можна запускати різні типи БпЛА; інші дрони з невеликим запасом ходу; апарати з лінзами Люнеберга, які імітують велику ефективну площу розсіювання на радарах та "малюють" образ великої цілі.
Експерт зазначив, що до прямого застосування зброї по Європі країна-агресорка може перейти пізніше, коли вважатиме це потрібним.
Експерт з питань авіації Костянтин Криволап зазначив в ефірі каналу "Київ 24", що Росія, ймовірно, накопичує ударні безпілотники "Шахед", щоб погрожувати Європі.
Загалом, за його словами, основний удар зараз завдається по Україні "Шахедами", а от щодо ракет, то РФ залізла в резерви.
За інформацією експерта, "Шахеди" вже використовуються як розвідники.
Експерт припустив, що Росія накопичує "Шахеди", але не для ударів по Україні.
Читайте також на порталі "Коментарі" - Зеленський натякнув на непросту розмову з Сирським: що сталося.