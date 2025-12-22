Європа догралася: який удар готує Росія

Росія продовжує тероризувати Україну ударними безпілотники типу "Шахед". Проте фахівці все частіше сходяться на думці, що ця загроза все більше може стати актуальною для Європи. Для чого Росія накопичує "Шахеди"? Чи може таким чином Москва загрожувати Європі? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Росія вже має достатньо інструментів, щоб створювати враження постійної присутності повітряних об'єктів над Європою

Директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що російські ударні дрони можуть загрожувати країнам Європи. Такі безпілотники здатні нести 7-9 кілограмів вибухівки.

Анатолій Храпчинський нагадав, що російські безпілотники залітали на територію Польщі. Цивільним не варто торкатися збитих дронів. Наслідки можуть бути дуже поганими.

Храпчинський також висловив думку, що Росія вже має достатньо інструментів, щоб створювати враження постійної присутності повітряних об'єктів над Європою, навіть без масованих ударів. Йдеться про: тіньовий флот, з кораблів якого можна запускати різні типи БпЛА; інші дрони з невеликим запасом ходу; апарати з лінзами Люнеберга, які імітують велику ефективну площу розсіювання на радарах та "малюють" образ великої цілі.

Експерт зазначив, що до прямого застосування зброї по Європі країна-агресорка може перейти пізніше, коли вважатиме це потрібним.

Росія накопичує "Шахеди", але не для ударів по Україні

Експерт з питань авіації Костянтин Криволап зазначив в ефірі каналу "Київ 24", що Росія, ймовірно, накопичує ударні безпілотники "Шахед", щоб погрожувати Європі.

Загалом, за його словами, основний удар зараз завдається по Україні "Шахедами", а от щодо ракет, то РФ залізла в резерви.

"Основний удар завдається все ж „Шахедами“. Якщо подивимося, то, наприклад, 50 „Шахедів“ – це 2,5 тонни вибухівки. Не можна порівняти „Шахед“ часів 2022 року, простий „Шахед“, який літав за координатами, з „Шахедами“, які є зараз", — сказав він.

За інформацією експерта, "Шахеди" вже використовуються як розвідники.

"І ми бачили ситуацію на Чернігівщині, коли один „Шахед“ наша мобільна вогнева група збила, а наступний „Шахед“ полетів у ту машину, де працювала наша мобільна вогнева група, і, слава Богу, хлопці встигли втекти звідки. Тобто росіяни змінюються, вони намагаються вдарити нас якомога крутіше", — зазначив Криволап.

Експерт припустив, що Росія накопичує "Шахеди", але не для ударів по Україні.

"Росіяни накопичують „Шахеди“, і я не думаю, що для нас, їм вистачає. Вони вийшли вже на такі цифри, що їм вистачає „Шахедів“, які вони виробляють, для того, щоб працювати по нас. Є таке припущення, що ці „Шахеди“ накопичуються саме для Європи, для того, щоб погрожувати їй. Подивимося, як Європа на це реагуватиме. Поки що росіянам вдається залітати до Європи і бути відносно непокараними", — зазначив експерт з питань авіації.

