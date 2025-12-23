Росія атакувала ракетами й дронами: де було чутно вибухи - які міста потрапили під удар

У ніч проти 23 грудня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак за останній час, застосувавши сотні ударних дронів і крилаті ракети. Під повітряним ударом опинилися практично всі регіони України, від півночі та центру до заходу. Зафіксовані вибухи, пошкодження інфраструктури та аварійні відключення електроенергії.

Росія атакувала Україну

За даними Повітряних сил ЗСУ, з півночі країни хвилями заходили дрони-камікадзе. Ближче до ранку вони досягли центральних та західних областей, зокрема Житомирщини, Рівненщини, Тернопільщини, Буковини та Івано-Франківщини. Житомир атакували кількома хвилями, а над Чернівецькою областю фіксували дрони поблизу Дністровської ГЕС.

Паралельно Росія залучила стратегічну авіацію. Близько десяти бомбардувальників запустили крилаті ракети, зокрема з акваторії моря були випущенні "Калібри". Перші ракети зайшли через Сумщину близько 6:40 ранку і попрямували вглиб країни. Після 7-ї години зафіксували зліт МіГ-31, які є носіями балістичних ракет "Кинджал".

Під ударом опинилися Черкаси, Вінниччина, Хмельниччина та Тернопільщина. Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки на Ладижин і Бурштин, які є ключовими енергетичними вузлами в регіоні. У Києві та області внаслідок атаки запровадили аварійні відключення світла, працювала протиповітряна оборона.

У Міністерстві енергетики заявили, що Росія знову цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі. На Сумщині повідомили про значні руйнування поблизу Шостки й Конотопа та проблеми з електропостачанням.

Черговий російський удар в ніч на 23 грудня став продовженням серії атак на енергетику, які Росія активізувала останніми тижнями. Попередній масований обстріл усіх регіонів України відбувся 6 грудня і призвів до жорстких графіків відключень світла по всій країні.

