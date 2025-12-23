logo_ukra

BTC/USD

87741

ETH/USD

2973.98

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія атакувала ракетами й дронами: де було чутно вибухи - які міста потрапили під удар
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія атакувала ракетами й дронами: де було чутно вибухи - які міста потрапили під удар

Росія завдала комбінованого удару по Україні ракетами й дронами. Під атакою Київ, західні області та енергетична інфраструктура, запроваджені аварійні відключення.

23 грудня 2025, 08:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч проти 23 грудня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак за останній час, застосувавши сотні ударних дронів і крилаті ракети. Під повітряним ударом опинилися практично всі регіони України, від півночі та центру до заходу. Зафіксовані вибухи, пошкодження інфраструктури та аварійні відключення електроенергії.

Росія атакувала ракетами й дронами: де було чутно вибухи - які міста потрапили під удар

Росія атакувала Україну

За даними Повітряних сил ЗСУ, з півночі країни хвилями заходили дрони-камікадзе. Ближче до ранку вони досягли центральних та західних областей, зокрема Житомирщини, Рівненщини, Тернопільщини, Буковини та Івано-Франківщини. Житомир атакували кількома хвилями, а над Чернівецькою областю фіксували дрони поблизу Дністровської ГЕС.

Паралельно Росія залучила стратегічну авіацію. Близько десяти бомбардувальників запустили крилаті ракети, зокрема з акваторії моря були випущенні "Калібри". Перші ракети зайшли через Сумщину близько 6:40 ранку і попрямували вглиб країни. Після 7-ї години зафіксували зліт МіГ-31, які є носіями балістичних ракет "Кинджал".

Під ударом опинилися Черкаси, Вінниччина, Хмельниччина та Тернопільщина. Моніторингові канали повідомляли про загрозу атаки на Ладижин і Бурштин, які є ключовими енергетичними вузлами в регіоні. У Києві та області внаслідок атаки запровадили аварійні відключення світла, працювала протиповітряна оборона.

У Міністерстві енергетики заявили, що Росія знову цілеспрямовано б’є по енергетичній інфраструктурі. На Сумщині повідомили про значні руйнування поблизу Шостки й Конотопа та проблеми з електропостачанням.

Черговий російський удар в ніч на 23 грудня став продовженням серії атак на енергетику, які Росія активізувала останніми тижнями. Попередній масований обстріл усіх регіонів України відбувся 6 грудня і призвів до жорстких графіків відключень світла по всій країні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що перед атакою РФ Трамп розповів про переговори з Україною та Росією щодо мирної угоди.

Також "Коментарі" писали, що українські військові знищили один з найшвидших літаків у світі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини