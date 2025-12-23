Россия атаковала ракетами и дронами: где были слышны взрывы – какие города попали под удар

В ночь на 23 декабря Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак за последнее время, применив сотни ударных дронов и крылатые ракеты. Под воздушным ударом оказались практически все регионы Украины, от севера и центра до запада. Зафиксированы взрывы, повреждения инфраструктуры и аварийные отключения электроэнергии.

Россия атаковала Украину

По данным Воздушных сил ВСУ, с севера страны волнами заходили дроны-камикадзе. Ближе к утру они достигли центральных и западных областей, в частности, Житомирщины, Ровенщины, Тернопольщины, Буковины и Ивано-Франковской области. Житомир атаковали несколькими волнами, а над Черновицкой областью фиксировали дроны вблизи Днестровской ГЭС.

Параллельно Россия привлекла стратегическую авиацию. Около десяти бомбардировщиков запустили крылатые ракеты, в том числе из акватории моря были выпущены "Калибры". Первые ракеты зашли через Сумщину около 6:40 утра и направились вглубь страны. После 7 часов зафиксировали взлет МиГ-31, которые являются носителями баллистических ракет "Кинжал".

Под ударом оказались Черкассы, Винницкая, Хмельницкая и Тернопольская. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе атаки на Ладыжин и Бурштин, которые являются ключевыми энергетическими узлами в регионе. В Киеве и области в результате атаки ввели аварийные отключения света, работала противовоздушная оборона.

В Министерстве энергетики заявили, что Россия снова целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре. В Сумской области сообщили о значительных разрушениях вблизи Шостки и Конотопа и проблемах с электроснабжением.

Очередной российский удар в ночь на 23 декабря стал продолжением серии атак на энергетику, которые Россия активизировала в последние недели. Предыдущий массированный обстрел всех регионов Украины произошел 6 декабря и привел к жестким графикам отключений света по всей стране.

