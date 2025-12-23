Аварийные отключения в Украине: три области полностью обесточены – где нет света

После очередной массированной ракетно-дроновой атаки России в Украине введены аварийные отключения электроэнергии по всей территории страны. Основной целью удара снова стала энергетическая инфраструктура. В Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на утро 23 декабря три области практически полностью обесточены.

Аварийные отключения света на Украине после атаки РФ. Фото из открытых источников

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что ночью и утром РФ совершила девятую с начала года массированную атаку на энергосистему. Самая сложная ситуация зафиксирована в трех областях, где большинство потребителей осталось без электроснабжения.

"На утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также обусловлены обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация безопасности", — сказал Некрасов.

Без света также очутилась Львовская область. В Одесской области энергетики продолжают ликвидацию последствий нескольких подряд ударов по критической инфраструктуре. В области значительное количество абонентов там до сих пор без света.

"Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему – на всей территории Украины применены графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе", — предупредил Некрасов.

Украинцев призывают следить за официальной информацией облэнерго в своих регионах, где публикуют актуальные данные по возобновлению электроснабжения.

