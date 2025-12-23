logo

Аварийные отключения в Украине: три области полностью обесточены – где нет света
commentss НОВОСТИ Все новости

Аварийные отключения в Украине: три области полностью обесточены – где нет света

После массированной атаки РФ в Украине действуют аварийные отключения электроэнергии. Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая области почти без света.

23 декабря 2025, 10:43
Автор:
avatar

Slava Kot

После очередной массированной ракетно-дроновой атаки России в Украине введены аварийные отключения электроэнергии по всей территории страны. Основной целью удара снова стала энергетическая инфраструктура. В Министерстве энергетики сообщили, что по состоянию на утро 23 декабря три области практически полностью обесточены.

Аварийные отключения в Украине: три области полностью обесточены – где нет света

Аварийные отключения света на Украине после атаки РФ. Фото из открытых источников

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что ночью и утром РФ совершила девятую с начала года массированную атаку на энергосистему. Самая сложная ситуация зафиксирована в трех областях, где большинство потребителей осталось без электроснабжения.

"На утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также обусловлены обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской и Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация безопасности", — сказал Некрасов.

Без света также очутилась Львовская область. В Одесской области энергетики продолжают ликвидацию последствий нескольких подряд ударов по критической инфраструктуре. В области значительное количество абонентов там до сих пор без света.

"Из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему – на всей территории Украины применены графики аварийных отключений. Предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе", — предупредил Некрасов.

Украинцев призывают следить за официальной информацией облэнерго в своих регионах, где публикуют актуальные данные по возобновлению электроснабжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия в ночь на 23 декабря атаковала ракетами и дронами. Где были слышны взрывы и какие города попали под удар.

Также "Комментарии" писали о Неутешительном прогнозе по графикам отключения света.



Источник: https://t.me/energyofukraine/5698
