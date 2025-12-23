В МАГАТЭ сделали тревожное заявление об украинских АЭС после нового российского обстрела

В Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) отреагировали на новые российские обстрелы украинских энергообъектов.

Ровенская АЭС. Фото: из открытых источников

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены были снизить мощность из-за повреждений электроподстанций российскими ударами. Об этом говорится на странице МАГАТЭ в соцсети Х.

"В Украине Хмельницкая и Ровенская АЭС снижают мощность после целенаправленных атак на электрические подстанции, что еще больше усложняет стабильность энергосистемы", — отметил Гросси.

В этой связи гендиректор МАГАТЭ призвал "к военной сдержанности, чтобы предотвратить ядерную аварию".

Как сообщал портал "Комментарии", после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России по энергетической инфраструктуре 23 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить объемы производства электроэнергии. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, российские удары были направлены на инфраструктуру, обеспечивающую питание собственных потребностей АЭС и передачу их мощности в объединенную энергосистему. В таких условиях операторы станций вынуждены действовать в соответствии с протоколами безопасности, снижая генерацию. При этом руководитель Минэнерго подчеркнул, что удары по объектам, обеспечивающим стабильную работу атомных электростанций являются прямым нарушением норм ядерной безопасности и несут серьезные риски.

