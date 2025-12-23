logo

BTC/USD

87372

ETH/USD

2924.95

USD/UAH

42.1

EUR/UAH

49.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В МАГАТЭ сделали тревожное заявление об украинских АЭС после нового российского обстрела
commentss НОВОСТИ Все новости

В МАГАТЭ сделали тревожное заявление об украинских АЭС после нового российского обстрела

В МАГАТЭ призвали «к военной сдержанности, чтобы предотвратить ядерную аварию»

23 декабря 2025, 17:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ) отреагировали на новые российские обстрелы украинских энергообъектов.

В МАГАТЭ сделали тревожное заявление об украинских АЭС после нового российского обстрела

Ровенская АЭС. Фото: из открытых источников

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подтвердил, что Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции вынуждены были снизить мощность из-за повреждений электроподстанций российскими ударами. Об этом говорится на странице МАГАТЭ в соцсети Х.

"В Украине Хмельницкая и Ровенская АЭС снижают мощность после целенаправленных атак на электрические подстанции, что еще больше усложняет стабильность энергосистемы", — отметил Гросси.

В этой связи гендиректор МАГАТЭ призвал "к военной сдержанности, чтобы предотвратить ядерную аварию".

Как сообщал портал "Комментарии", после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России по энергетической инфраструктуре 23 декабря украинские атомные электростанции были вынуждены временно снизить объемы производства электроэнергии. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Артем Некрасов.

По его словам, российские удары были направлены на инфраструктуру, обеспечивающую питание собственных потребностей АЭС и передачу их мощности в объединенную энергосистему. В таких условиях операторы станций вынуждены действовать в соответствии с протоколами безопасности, снижая генерацию. При этом руководитель Минэнерго подчеркнул, что удары по объектам, обеспечивающим стабильную работу атомных электростанций являются прямым нарушением норм ядерной безопасности и несут серьезные риски.

Ранее портал "Комментарии" также писал, что после массированной атаки РФ в Украине действуют аварийные отключения электроэнергии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/iaeaorg/status/2003440474045186376
Теги:

Новости

Все новости