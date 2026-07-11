У Криму тепер немає не тільки бензину: які обмеження екстрено запровадили окупанти

У тимчасово окупованому Криму за проблемами з постачанням палива виникли труднощі з отриманням готівки. Найбільший російський банк на півострові — ВТБ — значно обмежив видачу готівки для власників карт сторонніх банків.

Рублі. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Moscow Times, нові обмеження діятимуть щонайменше до 1 серпня. У банку пояснили рішення "підвищеним навантаженням" на мережу банкоматів.

Тепер клієнти зможуть зняти не більше 15 тисяч карбованців на добу і максимум 50 тисяч карбованців на місяць. Порівняно з колишніми лімітами обмеження стали значно жорсткішими: раніше добовий ліміт становив 150 тисяч рублів, а місячний – 300 тисяч.

Крім того, ВТБ обмежив кількість операцій зі зняття готівки. Це стосується мережі близько 1,4 тисячі банкоматів, яку банк розвиває на території окупованого півострова.

Проблеми з готівкою виникли невдовзі після повідомлень про паливний дефіцит, який пов'язують із українськими ударами по логістиці російських військ, об'єктах у Керченській протоці та маршрутах постачання через так званий сухопутний коридор.

Експерти зазначають, що обмеження на видачу готівки можуть свідчити про зростання навантаження на банківську систему півострова та спроби фінансових установ зберегти необхідний запас коштів. Водночас жителі Криму продовжують повідомляти про перебої з паливом, транспортом та роботою окремих сервісів, що посилює напруженість у регіоні.

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