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В Крыму паника: что произошло после нового удара ВСУ

Сообщается о поражении одной из ключевых электроподстанций полуострова - на объекте вспыхнул мощный пожар, а тысячи жителей столкнулись с перебоями электроснабжения

10 июля 2026, 09:49
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Кравцев Сергей

В ночь на 10 июля во временно оккупированном Крыму вновь прогремели взрывы. По сообщениям местных Telegram-каналов, беспилотники атаковали Евпаторию, где одной из целей стала крупная электроподстанция "Мойнаки". После удара на объекте вспыхнул пожар, а значительная часть города и ближайших населенных пунктов осталась без электроснабжения.

В Крыму паника: что произошло после нового удара ВСУ

Блэкаут в Крыму. Фото: из открытых источников

О происшествии сообщил мониторинговый ресурс "Крымский ветер". По его данным, попадание зафиксировано по подстанции 110/10 кВ, расположенной на улице Интернациональной. Этот энергообъект считается одним из ключевых узлов системы электроснабжения западной части полуострова, обеспечивая распределение электроэнергии для жилых кварталов и инфраструктуры.

После атаки над районом поднялся густой дым, а очевидцы сообщили о масштабном возгорании. Информация о сроках восстановления подачи электроэнергии пока отсутствует. Российские оккупационные власти традиционно не раскрывают подробности произошедшего и официально не комментируют последствия удара.

В последние месяцы беспилотные атаки на объекты в Крыму происходят регулярно. Под удары попадают склады боеприпасов, военная инфраструктура, аэродромы, средства ПВО и объекты энергетики. Эксперты отмечают, что подобные удары усложняют работу российской военной логистики и создают дополнительные проблемы для обеспечения оккупационной группировки.

Тем временем жители полуострова все чаще сообщают о перебоях с электричеством и работе критической инфраструктуры после подобных инцидентов.

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