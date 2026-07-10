У Криму паніка: що сталося після нового удару ЗСУ

У ніч проти 10 липня у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, безпілотники атакували Євпаторію, де однією з цілей стала велика електропідстанція "Мойнаки". Після удару на об'єкті спалахнула пожежа, а значна частина міста та найближчих населених пунктів залишилася без електропостачання.

Блекаут у Криму. Фото: із відкритих джерел

Про подію повідомив моніторинговий ресурс "Кримський вітер". За його даними, потрапляння зафіксовано за підстанцією 110/10 кВ, розташованою на вулиці Інтернаціональній. Цей енергооб'єкт вважається одним із ключових вузлів системи електропостачання західної частини півострова, забезпечуючи розподіл електроенергії для житлових кварталів та інфраструктури.

Після атаки над районом піднявся густий дим, а очевидці повідомили про масштабне загоряння. Інформація про терміни відновлення подачі електроенергії поки що відсутня. Російська окупаційна влада традиційно не розкриває подробиці події і офіційно не коментує наслідки удару.

Останніми місяцями безпілотні атаки на об'єкти в Криму відбуваються регулярно. Під удари потрапляють склади боєприпасів, військова інфраструктура, аеродроми, засоби ППО та об'єкти енергетики. Експерти зазначають, що подібні удари ускладнюють роботу російської військової логістики та створюють додаткові проблеми для забезпечення окупаційного угруповання.

Тим часом жителі півострова все частіше повідомляють про перебої з електрикою та роботу критичної інфраструктури після подібних інцидентів.

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