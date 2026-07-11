В Крыму теперь нет не только бензина: какие ограничения экстренно ввели оккупанты

Во временно оккупированном Крыму вслед за проблемами с поставками топлива появились сложности с получением наличных денег. Крупнейший российский банк на полуострове – ВТБ – существенно ограничил выдачу наличных для владельцев карт сторонних банков.

Рубли. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Moscow Times, новые ограничения будут действовать как минимум до 1 августа. В банке объяснили решение "повышенной нагрузкой" на сеть банкоматов.

Теперь клиенты смогут снять не более 15 тысяч рублей в сутки и максимум 50 тысяч рублей в месяц. По сравнению с прежними лимитами ограничения стали значительно жестче: ранее суточный лимит составлял 150 тысяч рублей, а месячный – 300 тысяч.

Кроме того, ВТБ ограничил количество операций по снятию наличных. Это касается сети из около 1,4 тысячи банкоматов, которую банк развивает на территории оккупированного полуострова.

Проблемы с наличными возникли вскоре после сообщений о топливном дефиците, который связывают с украинскими ударами по логистике российских войск, объектам в Керченском проливе и маршрутам снабжения через так называемый сухопутный коридор.

Эксперты отмечают, что ограничения на выдачу наличных могут свидетельствовать о росте нагрузки на банковскую систему полуострова и попытках финансовых учреждений сохранить необходимый запас денежных средств. Одновременно жители Крыма продолжают сообщать о перебоях с топливом, транспортом и работой отдельных сервисов, что усиливает напряженность в регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Крым станет островом": Украина запускает операцию, которая изменит все.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Крыму паника: что произошло после нового удара ВСУ.



