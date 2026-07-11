«Крым станет островом»: Украина запускает операцию, которая изменит все

Украина последовательно реализует стратегию изоляции временно оккупированного Крыма, превращая полуостров из ключевого военного плацдарма России в территорию с серьезными логистическими и экономическими проблемами. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Крым. Фото: из открытых источников

По данным издания, украинские силы сосредоточили усилия на разрушении транспортных и снабженческих маршрутов, связывающих Крым с Россией. Под ударами оказываются железнодорожные линии, автомобильные дороги, мосты, нефтебазы, энергетические объекты и системы противовоздушной обороны.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров ранее заявил, что операция только набирает обороты. По его словам, беспилотники постепенно делают полуостров все более изолированным от материковой части России.

Особое внимание уделяется ударам по ключевым логистическим артериям. Украинские дроны регулярно атакуют Чонгарский и Генический мосты, трассу Р-280 "Новороссия", а также объекты в районе Керченского порта. Кроме того, под удары попадают танкеры, задействованные в перевозке топлива через Азовское море.

Последствия уже начинают ощущаться не только военные, но и гражданские жители полуострова. По данным аналитиков, в Крыму возникают перебои с поставками топлива, а оккупационные власти вынуждены вводить ограничения на продажу бензина. Одновременно развивается нелегальный рынок горючего, где цены значительно превышают официальные.

Серьезной проблемой стали и перебои с электроснабжением. Жители Севастополя и других городов сообщают о частых отключениях света и нарушениях работы водоснабжения. Из-за нестабильной работы энергосистемы часть магазинов сокращает график работы или переходит исключительно на расчеты наличными.

Не менее ощутимым ударом для оккупационной администрации стал провал туристического сезона. По информации The Telegraph, большая часть бронирований на летний отдых была отменена, а на выездах с полуострова фиксируются многокилометровые заторы. Местный бизнес также сталкивается с растущими трудностями из-за перебоев с топливом, логистикой и электроэнергией.

Эксперты отмечают, что, если нынешняя динамика сохранится, Россия столкнется с необходимостью тратить все больше ресурсов на поддержание жизнедеятельности полуострова и снабжение своей военной группировки в Крыму. Это делает регион одним из ключевых направлений противостояния в войне.

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