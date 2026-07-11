«Крим стане островом»: Україна запускає операцію, яка змінить усе

Україна послідовно реалізує стратегію ізоляції тимчасово окупованого Криму, перетворюючи півострів із ключового військового плацдарму Росії на територію із серйозними логістичними та економічними проблемами. Про це пише британське видання The Telegraph.

Крим. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, українські сили зосередили зусилля на руйнуванні транспортних та постачальних маршрутів, які пов'язують Крим із Росією. Під ударами опиняються залізничні лінії, автомобільні дороги, мости, нафтобази, енергетичні об'єкти та системи протиповітряної оборони.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше заявив, що операція лише набирає обертів. За його словами, безпілотники поступово роблять півострів дедалі більш ізольованим від материкової частини Росії.

Особлива увага приділяється ударам по ключових логістичних артеріях. Українські дрони регулярно атакують Чонгарський та Генічний мости, трасу Р-280 "Новоросія", а також об'єкти в районі Керченського порту. Крім того, під удари потрапляють танкери, задіяні у перевезенні палива через Азовське море.

Наслідки вже починають відчуватися не лише військові, а й громадяни півострова. За даними аналітиків, у Криму виникають перебої з постачанням палива, а окупаційна влада змушена вводити обмеження на продаж бензину. Одночасно розвивається нелегальний ринок пального, де ціни значно перевищують офіційні.

Серйозною проблемою стали і перебої з електропостачанням. Жителі Севастополя та інших міст повідомляють про часті відключення світла та порушення роботи водопостачання. Через нестабільну роботу енергосистеми частина магазинів скорочує графік роботи або переходить виключно на розрахунки готівкою.

Не менш суттєвим ударом для окупаційної адміністрації став провал туристичного сезону. За інформацією The Telegraph, більшість бронювань на літній відпочинок було скасовано, а на виїздах з півострова фіксуються багатокілометрові затори. Місцевий бізнес також стикається з зростаючими труднощами через перебої з паливом, логістикою та електроенергією.

Експерти зазначають, що якщо нинішня динаміка збережеться, Росія зіткнеться з необхідністю витрачати все більше ресурсів на підтримку життєдіяльності півострова та постачання свого військового угруповання в Криму. Це робить регіон одним із ключових напрямків протистояння у війні.

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