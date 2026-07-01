У Криму та Донецьку росіяни у паніці: що сталося цієї ночі

У ніч проти 1 липня тимчасово окупований Крим та Донецьк були атаковані дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовані пожежі.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

За даними пабліків, приблизно о 23:50 окупована частина Донецької області зазнала атаки невідомих дронів. Потім у самому Донецьку, попередньо, фіксували прильоти автостоянкою логістичного транспорту.

Також уночі була інформація про звуки вибухів в окупованому Криму. На ранок сервіс NASA FIRMS зафіксував пожежу на північ від Феодосії на ділянці траси Е-97.

Крім того, було зафіксовано пожежу на території електропідстанції "Західно-Кримська" та мобільна газотурбінная електростанція.

Читайте також на порталі "Коментарі" — анексований Крим, який Кремль довгі роки називав головним політичним досягненням Володимира Путіна, стрімко перетворюється на одну з найсерйозніших проблем Росії. Такого висновку дійшли аналітики The Wall Street Journal, оцінюючи наслідки української кампанії з ударів безпілотниками по півострові.

За даними видання, щоденні атаки дронів порушують транспортну логістику, енергопостачання та військову інфраструктуру Криму. Під ударами опиняються мости, залізничні колії, паливні бази, порти, електростанції та поромні переправи. Все це відбувається на тлі початку туристичного сезону, який традиційно вважається важливим джерелом прибутків для окупованого регіону.

Також видання "Коментарі" повідомляло — безпілотники Служби безпеки України відійшли ППО Росії вдруге за місяць і уразили нафтоперекачуючу станцію "Второво" у Володимирській області РФ. Вона забезпечує пальним Москву. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.



