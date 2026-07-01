В Крыму и Донецке россияне в панике: что произошло этой ночью

В ночь на 1 июля временно оккупированный Крым и Донецк были атакованы дронами. В результате обстрела зафиксированы пожары.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По данным пабликов, примерно в 23:50 оккупированная часть Донецкой области подверглась атаке неизвестных дронов. Затем в самом Донецке предварительно фиксировали прилеты автостоянкой логистического транспорта.

Также ночью находилась информация о звуках взрывов в оккупированном Крыму. Наутро сервис NASA FIRMS зафиксировал пожар севернее Феодосии на участке трассы Е-97.

Кроме того, были зафиксированы пожар на территории электроподстанции "Западно-Крымская" и мобильная газотурбинная электростанция.

Читайте на портале "Комментарии" — аннексированный Крым, который Кремль долгие годы называл главным политическим достижением Владимира Путина, стремительно превращается в одну из самых серьезных проблем России. К такому выводу пришли аналитики The Wall Street Journal, оценивая последствия украинской кампании по ударам беспилотниками по полуострову.

По данным издания, ежедневные атаки дронов нарушают транспортную логистику, энергоснабжение и военную инфраструктуру Крыма. Под ударами оказываются мосты, железнодорожные пути, топливные базы, порты, электростанции и паромные переправы. Все это происходит на фоне начала туристического сезона, традиционно считающегося важным источником доходов для оккупированного региона.

Также издание "Комментарии" сообщало – беспилотники Службы безопасности Украины отошли ПВО России второй раз за месяц и поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ. Она обеспечивает горючим Москву. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.



