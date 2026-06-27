Крим перетворюється на пастку: на Заході вказали на важливий нюанс

Анексований Крим, який Кремль довгі роки називав головним політичним досягненням Володимира Путіна, стрімко перетворюється на одну з найсерйозніших проблем Росії. Такого висновку дійшли аналітики The Wall Street Journal, оцінюючи наслідки української кампанії з ударів безпілотниками по півострові.

Крим. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, щоденні атаки дронів порушують транспортну логістику, енергопостачання та військову інфраструктуру Криму. Під ударами опиняються мости, залізничні колії, паливні бази, порти, електростанції та поромні переправи. Все це відбувається на тлі початку туристичного сезону, який традиційно вважається важливим джерелом прибутків для окупованого регіону.

Експерти зазначають, що здатність України завдавати таких масштабних ударів стала неприємною несподіванкою для російського військового керівництва. Професор університету Чикаго Костянтин Сонін вважає, що Кремль виявився не готовим до такого розвитку подій, оскільки раніше отримував надто оптимістичні оцінки ситуації на фронті.

У свою чергу, виконавчий директор литовського Центру геополітики та досліджень безпеки Лінас Коялас заявив, що ініціатива поступово переходить до України, яка використовує слабкі місця російської оборони.

Заступник голови українського Центру оборонних стратегій Аліна Фролова порівняла те, що відбувається з класичною операцією щодо ізоляції району бойових дій. За її словами, російська система ППО на півострові виснажена, а логістичні можливості суттєво обмежені.

На цьому тлі російські аналітики вже визнають, що утримувати Крим стає дедалі складніше. Додатковим підтвердженням кризи стали повідомлення про заборону продажу палива цивільному населенню та появу чорного ринку бензину, де пальне реалізується за значно вищими цінами.

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