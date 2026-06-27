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Крым превращается в ловушку: на Западе указали на важный нюанс

Западные аналитики считают, что полуостров стремительно теряет статус символа победы Кремля и становится его главным уязвимым местом

27 июня 2026, 18:00
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Кравцев Сергей

Аннексированный Крым, который Кремль долгие годы называл главным политическим достижением Владимира Путина, стремительно превращается в одну из самых серьезных проблем России. К такому выводу пришли аналитики The Wall Street Journal, оценивая последствия украинской кампании по ударам беспилотниками по полуострову.

Крым превращается в ловушку: на Западе указали на важный нюанс

Крым. Фото: из открытых источников

По данным издания, ежедневные атаки дронов нарушают транспортную логистику, энергоснабжение и военную инфраструктуру Крыма. Под ударами оказываются мосты, железнодорожные пути, топливные базы, порты, электростанции и паромные переправы. Все это происходит на фоне начала туристического сезона, который традиционно считается важным источником доходов для оккупированного региона.

Эксперты отмечают, что способность Украины наносить столь масштабные удары стала неприятной неожиданностью для российского военного руководства. Профессор Чикагского университета Константин Сонин считает, что Кремль оказался не готов к такому развитию событий, поскольку ранее получал слишком оптимистичные оценки ситуации на фронте.

В свою очередь исполнительный директор литовского Центра геополитики и исследований безопасности Линас Коялас заявил, что инициатива постепенно переходит к Украине, которая использует слабые места российской обороны.

Заместитель председателя украинского Центра оборонных стратегий Алина Фролова сравнила происходящее с классической операцией по изоляции района боевых действий. По ее словам, российская система ПВО на полуострове истощена, а логистические возможности существенно ограничены.

На этом фоне российские аналитики уже признают, что удерживать Крым становится все сложнее. Дополнительным подтверждением кризиса стали сообщения о запрете продажи топлива гражданскому населению и появлении черного рынка бензина, где горючее реализуется по значительно более высоким ценам.

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Источник: https://www.wsj.com/world/russia/crimea-ukraine-russia-war-484d7827

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