Война в Украине: президент Финляндии сделал неожиданный прогноз о планах Кремля

Президент Финляндии Александр Стубб выступил с оценкой дальнейших намерений России, поставив под сомнение распространенные опасения относительно возможного военного нападения Москвы на страны НАТО. По его мнению, Кремль стремится не к открытому столкновению с Альянсом, а к подрыву устойчивости европейских государств с помощью других инструментов давления.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

Глава финского государства заявил, что не видит признаков подготовки России к прямой войне против стран Североатлантического альянса. По его словам, одной из целей Москвы является создание атмосферы тревоги и неуверенности внутри Европы, когда сами европейцы начинают верить в неизбежность масштабного конфликта.

Стубб также высказался о будущем самой России. Он считает маловероятным сценарий, при котором страна после завершения войны превратится в открытую демократию западного образца. Даже в случае военной неудачи Кремля Россия, по его мнению, сохранит авторитарные черты и продолжит находиться в определенной международной изоляции.

Финский лидер прогнозирует и дальнейшие экономические трудности для РФ. Несмотря на способность адаптироваться к санкциям, российская экономика, как считает Стубб, будет постепенно отставать от ведущих мировых держав по уровню развития, технологиям и инвестиционной привлекательности.

Заявление президента Финляндии прозвучало на фоне аналогичных оценок со стороны военного руководства НАТО. Ранее представители Альянса также отмечали, что Россия осознает высокую цену возможного конфликта с блоком и пока избегает шагов, которые могли бы привести к прямому военному столкновению.

При этом в Европе продолжают подчеркивать: отсутствие признаков подготовки к нападению не означает исчезновения угрозы. Гибридные операции, информационное давление, кибератаки и попытки политической дестабилизации остаются важными элементами стратегии Москвы в отношениях с западными странами.

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