Війна в Україні: президент Фінляндії зробив несподіваний прогноз щодо планів Кремля

Президент Фінляндії Олександр Стубб виступив із оцінкою подальших намірів Росії, поставивши під сумнів поширені побоювання щодо можливого військового нападу Москви на країни НАТО. На його думку, Кремль прагне не відкритого зіткнення з Альянсом, а підриву стійкості європейських держав за допомогою інших інструментів тиску.

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

Глава фінської держави заявив, що не бачить ознак підготовки Росії до прямої війни проти країн Північноатлантичного альянсу. За його словами, однією з цілей Москви є створення атмосфери тривоги та невпевненості всередині Європи, коли самі європейці починають вірити у неминучість масштабного конфлікту.

Стубб також висловився про майбутнє самої Росії. Він вважає малоймовірним сценарій, за якого країна після завершення війни перетвориться на відкриту демократію західного зразка. Навіть у разі військової невдачі Кремля Росія, на його думку, збереже авторитарні риси та продовжить перебувати у певній міжнародній ізоляції.

Фінський лідер прогнозує і подальші економічні проблеми для РФ. Незважаючи на здатність адаптуватися до санкцій, російська економіка, як вважає Стубб, поступово відставатиме від провідних світових держав за рівнем розвитку, технологіями та інвестиційною привабливістю.

Заява президента Фінляндії прозвучала на тлі аналогічних оцінок військового керівництва НАТО. Раніше представники Альянсу також зазначали, що Росія усвідомлює високу ціну можливого конфлікту з блоком і поки що уникає кроків, які могли б призвести до прямого військового зіткнення.

При цьому в Європі продовжують наголошувати на тому, що відсутність ознак підготовки до нападу не означає зникнення загрози. Гібридні операції, інформаційний тиск, кібератаки та спроби політичної дестабілізації залишаються важливими елементами стратегії Москви у відносинах із західними країнами.

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