СБУ вдруге за місяць уразила найважливіший об'єкт РФ: Москва буде без палива

Безпілотники Служби безпеки України відійшли ППО Росії вдруге за місяць і уразили нафтоперекачуючу станцію "Второво" у Володимирській області РФ. Вона забезпечує пальним Москву. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

"Виконуючи поставлені президентом України Володимиром Зеленським завдання в рамках 40-денної операції впливу на РФ, воїни "Альфи" СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Второво" у Володимирській області", — йдеться у повідомленні.

Ця станція входить до структури АТ "Транснефть-Верхняя Волга" і є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів у експортні порти та внутрішні споживачі.

Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопровіду, а звідти — на великі нафтобази навколо російської столиці. Також станція відіграє важливу роль у питанні постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ потрапили до технічних будівель об'єкта, після чого відбулася детонація.

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