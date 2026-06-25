Российские хакеры вышли на охоту за чиновниками: СБУ и ФБР раскрыли масштабную кибероперацию

Служба безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований США раскрыла масштабную кампанию российских спецслужб по взлому мессенджеров государственных служащих, военнослужащих и общественных деятелей. По данным украинской спецслужбы, атаки носили системный характер и были направлены не только против Украины, но и против пользователей в странах Европы и Северной Америки.

Хакер. Фото: из открытых источников

Главной целью злоумышленников было получение доступа к закрытой информации военного, политического и экономического характера. Кроме того, российские хакерские группы стремились завладеть персональными данными своих жертв для дальнейшего использования в разведывательных операциях.

Особое внимание специалисты обратили на методы, которыми пользовались злоумышленники. Одной из наиболее распространенных схем стала рассылка SMS-сообщений, замаскированных под уведомления от служб поддержки популярных мессенджеров. Пользователям предлагалось срочно подтвердить данные аккаунта или пройти дополнительную проверку безопасности.

По данным СБУ, такие сообщения часто отправлялись ранним утром. Расчет делался на то, что человек после пробуждения менее внимателен и легче может выполнить опасное действие, не заметив признаков мошенничества.

В спецслужбе подчеркивают, что объектами атак становятся не только чиновники или военные. В последние месяцы значительно возросло количество попыток взлома обычных пользователей, чьи аккаунты могут использоваться для распространения вредоносных ссылок и дальнейшего проникновения в сети контактов.

На фоне выявленной угрозы СБУ призвала граждан усилить цифровую защиту своих учетных записей. Среди основных рекомендаций — регулярная проверка активных сессий, использование двухфакторной аутентификации, отказ от перехода по подозрительным ссылкам и игнорирование QR-кодов, поступающих от неизвестных отправителей.

По оценкам экспертов, киберпространство остается одним из ключевых фронтов современной войны, а попытки получить доступ к личной переписке становятся важным инструментом разведывательной деятельности России.

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