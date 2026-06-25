Російські хакери вийшли на полювання за чиновниками: СБУ та ФБР розкрили масштабну кібероперацію

Служба безпеки України спільно з Федеральним бюро розслідувань США розкрила масштабну кампанію російських спецслужб зі злому месенджерів державних службовців, військовослужбовців та громадських діячів. За даними української спецслужби, атаки мали системний характер і були спрямовані не лише проти України, а й проти користувачів у країнах Європи та Північної Америки.

Хакер. Фото: з відкритих джерел

Головною метою зловмисників було отримання доступу до закритої інформації військового, політичного та економічного характеру. Крім того, російські хакерські групи прагнули опанувати персональні дані своїх жертв для подальшого використання в розвідувальних операціях.

Особливу увагу фахівці звернули на методи, якими скористалися зловмисники. Однією з найпоширеніших схем стало розсилання SMS-повідомлень, замаскованих під повідомлення від служб підтримки найпопулярніших месенджерів. Користувачам пропонувалося терміново підтвердити дані облікового запису або пройти додаткову перевірку безпеки.

За даними СБУ, такі повідомлення часто відправлялися рано-вранці. Розрахунок робився на те, що людина після пробудження менш уважна і легше може виконати небезпечну дію, не помітивши ознак шахрайства.

У спецслужбі наголошують, що об'єктами атак стають не лише чиновники чи військові. В останні місяці значно зросла кількість спроб зламування звичайних користувачів, чиї облікові записи можуть використовуватися для поширення шкідливих посилань та подальшого проникнення в мережі контактів.

На тлі виявленої загрози СБУ закликала громадян посилити цифровий захист своїх облікових записів. Серед основних рекомендацій — регулярна перевірка активних сесій, використання двофакторної аутентифікації, відмова від переходу за підозрілими посиланнями та ігнорування QR-кодів, що надходять від невідомих відправників.

За оцінками експертів, кіберпростір залишається одним із ключових фронтів сучасної війни, а спроби отримати доступ до особистого листування стають важливим інструментом розвідувальної діяльності Росії.

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