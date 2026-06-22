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СБУ сорвала операцию ФСБ, которая могла потрясти Киев

Российские агенты готовили подрыв административного здания в центре Киева, однако спецслужбы раскрыли план еще до его реализации

22 июня 2026, 11:00
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Кравцев Сергей

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила масштабный теракт, который российские спецслужбы планировали осуществить в самом центре Киева. В результате спецоперации были задержаны двое предполагаемых агентов ФСБ РФ, причастных к подготовке взрыва административного объекта.

СБУ сорвала операцию ФСБ, которая могла потрясти Киев

Задержание агентов ФСБ. Фото: СБУ

По данным СБУ, правоохранители разоблачили и нейтрализовали вражескую агентурную сеть еще на этапе подготовки преступления. Следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию российских кураторов и должны были организовать подрыв одного из административных зданий в украинской столице.

Оперативники в течение длительного времени документировали действия подозреваемых, отслеживали их контакты и собирали доказательства сотрудничества с представителями российских спецслужб. Это позволило предотвратить возможную трагедию и задержать фигурантов до того, как они смогли реализовать свой план.

В СБУ отмечают, что Россия продолжает делать ставку не только на ракетные и дроновые атаки, но и на диверсионно-террористическую деятельность внутри Украины. Основной целью подобных операций является дестабилизация ситуации в стране, создание атмосферы страха среди граждан и нанесение ущерба критически важным объектам.

Во время обысков у задержанных были изъяты доказательства их противоправной деятельности, которые уже переданы следствию. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, а также возможных сообщников подозреваемых.

Спецслужбы подчеркивают, что благодаря своевременным действиям удалось предотвратить потенциально опасный теракт и избежать тяжелых последствий для жителей столицы.

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Источник: https://t.me/SBUkr/17860
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