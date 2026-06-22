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СБУ зірвала операцію ФСБ, яка могла потрясти Київ

Російські агенти готували підрив адміністративної будівлі у центрі Києва, проте спецслужби розкрили план ще до його реалізації

22 червня 2026, 11:00
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Кравцев Сергей

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла масштабному теракту, який російські спецслужби планували здійснити в самому центрі Києва. В результаті спецоперації було затримано двох ймовірних агентів ФСБ РФ, причетних до підготовки вибуху адміністративного об'єкта.

СБУ зірвала операцію ФСБ, яка могла потрясти Київ

Затримання агентів ФСБ. Фото: СБУ

За даними СБУ, правоохоронці викрили та нейтралізували ворожу агентурну мережу ще на етапі підготовки злочину. Слідство встановило, що зловмисники діяли за завданням російських кураторів та мали організувати підрив однієї з адміністративних будівель в українській столиці.

Оперативники протягом тривалого часу документували дії підозрюваних, відстежували їх контакти та збирали докази співпраці з представниками російських спецслужб. Це дозволило запобігти можливій трагедії і затримати фігурантів до того, як вони змогли реалізувати свій план.

У СБУ зазначають, що Росія продовжує робити ставку не лише на ракетні та дронові атаки, а й на диверсійно-терористичну діяльність усередині України. Основною метою таких операцій є дестабілізація ситуації в країні, створення атмосфери страху серед громадян та завдання шкоди критично важливим об'єктам.

Під час обшуків у затриманих було вилучено докази їхньої протиправної діяльності, які вже передані слідству. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини справи, а також можливих спільників підозрюваних.

Спецслужби наголошують, що завдяки своєчасним діям вдалося запобігти потенційно небезпечному теракту та уникнути важких наслідків для жителів столиці.

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Джерело: https://t.me/SBUkr/17860
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