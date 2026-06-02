Почему США боятся украинского оружия: что уже доказала СБУ

Россия запретила экспорт авиационного топлива до конца ноября после рекордной серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Что удалось дронам СБУ? Почему уже даже США боятся украинского дальнобойного оружия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Дроновые атаки СБУ вышли на качественно новый уровень

Политолог Алексей Курпас отметил, Служба безопасности Украины теперь наносит удары по важным объектам на территории РФ ежедневно. Это уже привело к огромным потерям российского бюджета, которые враг не знает, как покрыть.

Эксперт напоминает, что 1 июня исполняется ровно год легендарной операции СБУ "Паутина".

"Операция не имела аналогов в мире. А россияне именно с этого момента поняли: СБУ достанет их везде. В РФ больше нет недоступных для Службы мест. За один день год назад россияне потеряли авиации на сумму 7 миллиардов долларов. Но за прошедший год РФ потеряла еще больше", – подчеркивает политолог.

Курпас отмечает, что за последнее время дроновые атаки Службы безопасности вышли на качественно новый уровень.

"Поражение российской инфраструктуры стало конвейером. Одно за другим. Ежедневно. Украинская спецслужба раз за разом находит уязвимые точки в логистике российского топливно-энергетического комплекса. Речь идет не только о физических повреждениях конкретных объектов. Гораздо важнее накопительные экономические последствия. Кроме того, особенность современной дронной кампании СБУ заключается в том, что ее экономический эффект значительно превышает стоимость самих средств поражения", – подчеркивает политолог.

"Дронные операции СБУ имеют не только военное, но и стратегическое значение. Они увеличивают нагрузку на российский бюджет, формируют дополнительные незапланированные расходы и сокращают ресурсную базу для продолжения войны. В России уже публично говорят об огромной дыре в бюджете. И если такая интенсивность ударов со стороны Службы будет сохраняться, то "дыра" в финансах РФ будет расти быстрее, чем Кремль способен ее компенсировать за счет нефтегазовых доходов и резервов", – резюмирует эксперт.

ВСУ уже удивили Европу и США

Директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе Анатолий Храпчинский заявил в эфире Radio NV, что украинских дальнобойных возможностей боятся не только россияне, но и партнеры на Западе — как в США, так и в Европе.

"Когда Украина начала заявлять о создании современной системы противовоздушной и противоракетной обороны "Freya", которая предусматривала перехват как баллистических, так и других средств воздушного нападения, Соединенные Штаты даже согласились производить ракеты РАС-3 на территории Польши. Сейчас идет активный диалог о трансфере технологий из Соединенных Штатов в Польшу на производство, которое до этого выпускало динамические ролики и некоторые элементы двигателей", — сказал Храпчинский.

Он добавил, что даже этот пример уже указывает на обеспокоенность США. Ведь ранее Вашингтон считался монополистом в разработке современных видов вооружения.

"Но здесь появляется Украина, которая нарушает логику, сокращает время на изготовление любого образца вооружения. Потому что большинство классических систем, используемых Соединенными Штатами, создавались в течение длительного времени", — добавил Храпчинский.

Эксперт также отметил, что США потеряли большое количество вооружения во время войны на Ближнем Востоке. И по подсчетам, Вашингтон сможет восстановить свой запас ракет лишь к середине-концу 2029 года.

"И соответственно заявления Украины о создании современных решений, поиск взаимодействия с европейскими странами приводят к тому, что начинаются информационные атаки внутри Украины на украинский ВПК. И после этого появляется уже заявление, что Соединенные Штаты рассматривают возможность и уже подписан ряд документов, которые позволяют передачу технологии производства на территорию Польши. Поэтому, в принципе, согласен и об этом давно говорю, что наше вооружение вызывает беспокойство у Европы, у Соединенных Штатов, нашего оружия боятся не только в Российской Федерации", — отметил Храпчинский.

