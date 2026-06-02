Чому США бояться української зброї: що вже довела СБУ

Росія заборонила експорт авіаційного палива до кінця листопада після рекордної серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Що вдалося дронам СБУ? Чому вже навіть США бояться української далекобійної зброї? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Дронові атаки СБУ вийшли на якісно новий рівень

Політолог Олексій Курпас зазначив, що Служба безпеки України тепер завдає ударів по важливих об'єктах на території РФ щодня. Це вже спричинило величезні втрати російського бюджету, які ворог не знає, як покрити.

Експерт нагадує, що 1 червня виповнюється рівно рік легендарної операції СБУ "Павутина".

"Операція не мала аналогів у світі. А росіяни саме з цього моменту зрозуміли: СБУ дістане їх скрізь. У РФ більше немає недоступних для Служби місць. За один день тому росіяни втратили авіації на суму 7 мільярдів доларів. Але за минулий рік РФ втратила ще більше", – підкреслює політолог.

Курпас зазначає, що останнім часом дронові атаки Служби безпеки вийшли на якісно новий рівень.

"Ураження російської інфраструктури стали конвеєром. Одне за одним. Щоденно. Українська спецслужба раз за разом знаходить вразливі точки в логістиці російського паливно-енергетичного комплексу. Йдеться не лише про фізичні пошкодження конкретних об’єктів. Значно важливішими є накопичувальні економічні наслідки. Крім того, особливість сучасної дронової кампанії від СБУ полягає в тому, що її економічний ефект значно перевищує вартість самих засобів ураження", — підкреслює політолог.

"Дронові операції СБУ мають не лише військове, а й стратегічне значення. Вони збільшують навантаження на російський бюджет, формують додаткові незаплановані витрати та скорочують ресурсну базу для продовження війни. В росії вже публічно говорять про величезну дірку у бюджеті. І якщо така інтенсивність ударів від Служби буде зберігатись, то "діра" у фінансах рф буде зростати швидше, ніж кремль здатний її компенсувати за рахунок нафтогазових доходів та резервів", — резюмує експерт.

ВСУ вже здивували Європу та США

Директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер ВПС у запасі Анатолій Храпчинський заявив в ефірі Radio NV, що українських далекобійних можливостей бояться не лише росіяни, а й партнери на Заході – як у США, так і в Європі.

"Коли Україна почала заявляти про створення сучасної системи протиповітряної оборони й протиракетної оборони "Freya", яка передбачала перехоплення і балістики, і інших засобів повітряного нападу, Сполучені Штати навіть погодились виробляти ракети РАС-3 на території Польщі. Зараз іде активний діалог стосовно трансферу технологій зі Сполучених Штатів до Польщі на виробництво, яке до цього виробляло динамічні ролі й деякі елементи двигунів", — сказав Храпчинський.

Він додав, що навіть цей приклад уже вказує на стурбованість США. Адже раніше Вашингтон вважався монополістом у створенні сучасних видів озброєння.

"Але тут з'являється Україна, яка ламає логіку, ламає час на виготовлення будь-якого зразка озброєння. Тому що більшість класичних систем, які використовуються Сполученими Штатами, вони створювались тривалий час", — додав Храпчинський.

Експерт також зазначив, що США втратили велику кількість озброєння під час війни на Близькому Сході. І за підрахунками, Вашингтон зможе відновити свій запас ракет лише до середини кінця 2029 року.

"І відповідно заяви України про створення сучасних рішень, пошук взаємодії з європейськими країнами призводять до того, що починаються інформаційні атаки всередині України на український ВПК. І після цього з'являється вже заява, що Сполучені Штати розглядають можливість і вже підписано низку документів, які дозволяють передачу технології виробництва на територію Польщі. занепокоєння у Європи, Сполучених Штатів, нашої зброї бояться не тільки в Російській Федерації", — зазначив Храпчинський.

