СБУ второй раз за месяц поразила важнейший объект РФ: Москва будет без топлива

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Кравцев Сергей
Беспилотники Службы безопасности Украины отошли ПВО России во второй раз за месяц и поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ. Она обеспечивает горючим Москву. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Дрон. Фото: из открытых источников
Эта станция входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.
Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда — на крупные нефтебазы вокруг российской столицы. Также станция играет важную роль в вопросе поставок нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.
По предварительной информации, беспилотники СБУ попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация.
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