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СБУ второй раз за месяц поразила важнейший объект РФ: Москва будет без топлива

СБУ второй раз за месяц поразила нефтеперекачивающую станцию, обеспечивающую топливом Москву

27 июня 2026, 11:06
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Кравцев Сергей

Беспилотники Службы безопасности Украины отошли ПВО России во второй раз за месяц и поразили нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области РФ. Она обеспечивает горючим Москву. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

СБУ второй раз за месяц поразила важнейший объект РФ: Москва будет без топлива

Дрон. Фото: из открытых источников

"Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на РФ, воины "Альфы" СБУ нанесли успешные удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области", — говорится в сообщении.

Эта станция входит в структуру АО "Транснефть-Верхняя Волга" и является ключевым логистическим узлом для перекачки светлых нефтепродуктов в экспортные порты и внутренние потребители.

Через нее осуществляется транспортировка дизельного горючего в московский кольцевой нефтепродуктопровод, а оттуда — на крупные нефтебазы вокруг российской столицы. Также станция играет важную роль в вопросе поставок нефтепродуктов на экспорт через порты Балтийского моря.

По предварительной информации, беспилотники СБУ попали в технические здания объекта, после чего произошла детонация.

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Источник: https://t.me/SBUkr/17940
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