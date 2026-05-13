logo_ukra

BTC/USD

81139

ETH/USD

2314.87

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Криму потужні вибухи після атаки дронів: росіяни "вимкнули" Керченський міст
commentss НОВИНИ Всі новини

У Криму потужні вибухи після атаки дронів: росіяни "вимкнули" Керченський міст

У Сімферополі та районі аеродрому Кача пролунали вибухи, а Керченський міст тимчасово перекривали.

13 травня 2026, 11:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч проти 13 травня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів на тлі повідомлень про атаку безпілотників. За даними місцевих Telegram-каналів, російська окупаційна влада тимчасово перекривала рух через Керченський міст та вимикала на ньому освітлення.

У Криму потужні вибухи після атаки дронів: росіяни "вимкнули" Керченський міст

Кримський міст. Фото з відкритих джерел

Як пише Telegram-канал "Крымский ветер", про вибухи в Криму повідомляли жителі Сімферополя, а також району Гвардійське. Найгучніший вибух пролунав близько 02:55 у районі аеродрому Кача. Очевидці стверджували, що після вибуху було видно яскравий спалах.

Також повідомлялося про проліт дронів у напрямку Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі. На цьому тлі окупаційна адміністрація вдалася до додаткових заходів безпеки, зокрема рух через Керченський міст був тимчасово зупинений, а над протокою було чути стрілянину та нові вибухи.

Російська сторона офіційно не коментувала масштаби атаки чи можливі наслідки. Інформації про руйнування або постраждалих наразі немає. Керченський або Кримьский міст залишається одним із ключових логістичних маршрутів для постачання російських військ на південь України

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українські сили уразили в Криму один із найшвидших літаків світу. СБУ заявила про успішну операцію в Криму. Уражено МіГ-31, кораблі Чорноморського флоту РФ та об’єкти ППО на "Бельбеку" і в Севастополі.

Також "Коментарі" писали, що у Москві заявили про атаку безпілотників 13 травня. Російська влада повідомила про два збиті дрони. Це перша атака на російську столицю після 8 травня. У період з 9 по 11 травня Україна не атакувала Москву через "перемир'я".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Crimeanwind/99018
Теги:

Новини

Всі новини