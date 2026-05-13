У Криму потужні вибухи після атаки дронів: росіяни "вимкнули" Керченський міст

У ніч проти 13 травня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів на тлі повідомлень про атаку безпілотників. За даними місцевих Telegram-каналів, російська окупаційна влада тимчасово перекривала рух через Керченський міст та вимикала на ньому освітлення.

Як пише Telegram-канал "Крымский ветер", про вибухи в Криму повідомляли жителі Сімферополя, а також району Гвардійське. Найгучніший вибух пролунав близько 02:55 у районі аеродрому Кача. Очевидці стверджували, що після вибуху було видно яскравий спалах.

Також повідомлялося про проліт дронів у напрямку Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі. На цьому тлі окупаційна адміністрація вдалася до додаткових заходів безпеки, зокрема рух через Керченський міст був тимчасово зупинений, а над протокою було чути стрілянину та нові вибухи.

Російська сторона офіційно не коментувала масштаби атаки чи можливі наслідки. Інформації про руйнування або постраждалих наразі немає. Керченський або Кримьский міст залишається одним із ключових логістичних маршрутів для постачання російських військ на південь України

