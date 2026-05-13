В Крыму мощные взрывы после атаки дронов: россияне "выключили" Керченский мост

В ночь на 13 мая во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов на фоне сообщений об атаке беспилотников. По данным местных Telegram-каналов, российские оккупационные власти временно перекрывали движение через Керченский мост и выключали на нем освещение.

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", о взрывах в Крыму сообщали жители Симферополя, а также района Гвардейское. Самый громкий взрыв прогремел около 02:55 в районе аэродрома Кача. Очевидцы утверждали, что после взрыва была видна яркая вспышка.

Также сообщалось о пролете дронов в направлении Таврической ТЭС в Симферопольском районе. На этом фоне оккупационная администрация прибегла к дополнительным мерам безопасности, в частности движение через Керченский мост было временно остановлено, а над проливом была слышна стрельба и новые взрывы.

Российская сторона официально не комментировала масштабы атаки или возможные последствия. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет. Керченский или Крымский мост остается одним из ключевых логистических маршрутов для поставок российских войск на юг Украины.

