Война с Россией В Крыму мощные взрывы после атаки дронов: россияне "выключили" Керченский мост
В Крыму мощные взрывы после атаки дронов: россияне "выключили" Керченский мост

В Симферополе и районе аэродрома Кача раздались взрывы, а Керченский мост временно перекрывали.

13 мая 2026, 11:10
Slava Kot

В ночь на 13 мая во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов на фоне сообщений об атаке беспилотников. По данным местных Telegram-каналов, российские оккупационные власти временно перекрывали движение через Керченский мост и выключали на нем освещение.

Крымский мост. Фото из открытых источников

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", о взрывах в Крыму сообщали жители Симферополя, а также района Гвардейское. Самый громкий взрыв прогремел около 02:55 в районе аэродрома Кача. Очевидцы утверждали, что после взрыва была видна яркая вспышка.

Также сообщалось о пролете дронов в направлении Таврической ТЭС в Симферопольском районе. На этом фоне оккупационная администрация прибегла к дополнительным мерам безопасности, в частности движение через Керченский мост было временно остановлено, а над проливом была слышна стрельба и новые взрывы.

Российская сторона официально не комментировала масштабы атаки или возможные последствия. Информации о разрушениях или пострадавших пока нет. Керченский или Крымский мост остается одним из ключевых логистических маршрутов для поставок российских войск на юг Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские силы поразили в Крыму один из самых быстрых самолетов мира. СБУ заявила об успешной операции в Крыму. Впечатлены МиГ-31, корабли Черноморского флота РФ и объекты ПВО на "Бельбеке" и в Севастополе.

Также "Комментарии" писали, что в Москве заявили об атаке беспилотников 13 мая. Российские власти сообщили о двух сбитых дронах. Это первая атака на российскую столицу после 8 мая. В период с 9 по 11 мая Украина не атаковала Москву из-за "перемирия".



Источник: https://t.me/Crimeanwind/99018
