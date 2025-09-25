logo_ukra

У Криму буде біда: з чим вже виникали проблеми в окупантів

Дефіцит палива, а також проблеми з водою стають хворобливими проблемами для Криму

25 вересня 2025, 12:28
Російські загарбники почали використовувати Кримський міст для перекидання пального в тимчасово окупований Крим, де спостерігається критичний дефіцит ресурсів. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

У Криму буде біда: з чим вже виникали проблеми в окупантів

Кримський міст Фото: з відкритих джерел

"Інформація ще проходить перевірку, але, за наявними даними, Росія використовує Кримський міст для доставки палива через обмеження на залізничні маршрути, які стали непридатними після кількох інцидентів", — розповів Плетенчук.

Він уточнив, що проблема з дефіцитом палива поки що стосується цивільного населення, а згодом може вплинути і на бойові підрозділи окупантів, які виконують завдання у Криму.

За словами Дмитра Плетенчука, другою не менш серйозною проблемою для ворога є постачання води.

Плетенчук також повідомив, що російських кораблів у Чорному та Азовському морях поки що не зафіксовано, проте авіація ворога залишається активною.

"У середньому за добу вони піднімають кілька десятків літаків, гелікоптерів та розвідувальних дронів", — додав Дмитро Плетенчук.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський переконаний, що як тільки кількість дронів можна порівняти з російським, вони це відчують за паливним дефіцитом. Свою думку Зеленський озвучив під час спілкування із журналістами. Коли настане крах російської економіки? Скільки російських НПЗ потрібно атакувати, щоб армія РФ відчула нестачу палива? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чому США можуть почати вітати удари ЗСУ по НПЗ.




