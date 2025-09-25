У Криму буде біда: з чим вже виникали проблеми в окупантів

Російські загарбники почали використовувати Кримський міст для перекидання пального в тимчасово окупований Крим, де спостерігається критичний дефіцит ресурсів. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Кримський міст Фото: з відкритих джерел

"Інформація ще проходить перевірку, але, за наявними даними, Росія використовує Кримський міст для доставки палива через обмеження на залізничні маршрути, які стали непридатними після кількох інцидентів", — розповів Плетенчук.

Він уточнив, що проблема з дефіцитом палива поки що стосується цивільного населення, а згодом може вплинути і на бойові підрозділи окупантів, які виконують завдання у Криму.

За словами Дмитра Плетенчука, другою не менш серйозною проблемою для ворога є постачання води.

Плетенчук також повідомив, що російських кораблів у Чорному та Азовському морях поки що не зафіксовано, проте авіація ворога залишається активною.

"У середньому за добу вони піднімають кілька десятків літаків, гелікоптерів та розвідувальних дронів", — додав Дмитро Плетенчук.

