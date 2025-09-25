logo

В Крыму будет беда: с чем уже навались проблемы у оккупантов

Дефицит топлива, а также проблемы с водой становятся болезненными проблемами для Крыма

25 сентября 2025, 12:28
Автор:
Кравцев Сергей

Российские захватчики начали использовать Крымский мост для переброски горючего во временно оккупированный Крым, где наблюдается критический дефицит ресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В Крыму будет беда: с чем уже навались проблемы у оккупантов

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Информация еще проходит проверку, но, по имеющимся данным, Россия использует Крымский мост для доставки топлива из-за ограничений на железнодорожные маршруты, которые стали непригодными после нескольких инцидентов", — рассказал Плетенчук

Он уточнил, что проблема с дефицитом топлива пока касается гражданского населения, а со временем может повлиять и на боевые подразделения оккупантов, которые выполняют задачи в Крыму.

По словам Дмитрия Плетенчука, второй не менее серьезной проблемой для врага является снабжение водой.

Плетенчук также сообщил, что российских кораблей в Черном и Азовском морях пока не зафиксировано, однако авиация врага остается активной.

"В среднем за сутки они поднимают несколько десятков самолетов, вертолетов и разведывательных дронов", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский убежден, что как только количество дронов будет сопоставимо с российским, они это почувствуют по топливному дефициту. Свое мнение Зеленский озвучил во время общения с журналистами. Когда наступит крах российской экономики? Сколько российских НПЗ нужно атаковать, чтобы армия РФ ощутила недостаток топлива? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему США могут начать приветствовать удары ВСУ по НПЗ.




