В Крыму будет беда: с чем уже навались проблемы у оккупантов

Российские захватчики начали использовать Крымский мост для переброски горючего во временно оккупированный Крым, где наблюдается критический дефицит ресурсов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Информация еще проходит проверку, но, по имеющимся данным, Россия использует Крымский мост для доставки топлива из-за ограничений на железнодорожные маршруты, которые стали непригодными после нескольких инцидентов", — рассказал Плетенчук

Он уточнил, что проблема с дефицитом топлива пока касается гражданского населения, а со временем может повлиять и на боевые подразделения оккупантов, которые выполняют задачи в Крыму.

По словам Дмитрия Плетенчука, второй не менее серьезной проблемой для врага является снабжение водой.

Плетенчук также сообщил, что российских кораблей в Черном и Азовском морях пока не зафиксировано, однако авиация врага остается активной.

"В среднем за сутки они поднимают несколько десятков самолетов, вертолетов и разведывательных дронов", — добавил Дмитрий Плетенчук.

