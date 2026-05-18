У Кремлі зробили цинічну заяву про удари по цивільних в Україні: куди атакує РФ

У Кремлі заявили, що російська армія нібито не завдає ударів по цивільній інфраструктурі України. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що російські війська атакують виключно "військові та навколовоєнні об’єкти", водночас звинувачуючи Україну в ударах по цивільних цілях на території Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков відреагував на масштабну атаку по Росії та заявив, що українські дрони нібито регулярно атакують "мирні російські міста" та цивільну інфраструктуру. Представник Кремля наголосив, що дії ЗСУ начебто не пов’язані з військовими об’єктами, тоді як Росія, за його версією, дотримується іншої тактики.

"Що стосується ударів Росії, то вони наносять лише по військових та навколовоєнних об'єктах", — сказав Пєсков.

Однак, ці заяви різко контрастують з даними міжнародних організацій та численними фактами ударів по українських містах. За інформацією Моніторингової місії ООН з прав людини, лише за перший квартал 2026 року внаслідок російських атак загинули 566 цивільних українців, ще 2731 людина отримала поранення. Це приблизно шість загиблих цивільних щодня.

В ООН також зазначають, що кількість жертв серед цивільного населення зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільше постраждалих у 2026 році зафіксували у березні: 211 загиблих і понад 1200 поранених після атак Росії.

За даними ООН, основною причиною втрат серед мирного населення залишаються удари ракетами та далекобійними безпілотниками, на які припало 36% від загальної кількості жертв. Крім того, більша частина цих атак припадає на міста, розташовані далеко від лінії фронту.

