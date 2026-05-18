Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле сделали циничное заявление об ударах по гражданским в Украине: куда атакует РФ
НОВОСТИ

В Кремле сделали циничное заявление об ударах по гражданским в Украине: куда атакует РФ

В Кремле заявили, что Россия якобы атакует только военные объекты в Украине.

18 мая 2026, 13:30
Slava Kot

В Кремле заявили, что российская армия якобы не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что российские войска атакуют исключительно "военные и околовоенные объекты", в то же время обвиняя Украину в ударах по гражданским целям на территории России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков отреагировал на масштабную атаку по России и заявил, что украинские дроны якобы регулярно атакуют "мирные российские города" и гражданскую инфраструктуру. Представитель Кремля подчеркнул, что действия ВСУ якобы не связаны с военными объектами, в то время как Россия, по его версии, придерживается другой тактики.

"Что касается ударов России, то они наносятся только по военным и околовоенным объектам", — сказал Песков.

Однако эти заявления резко контрастируют с данными международных организаций и многочисленными фактами ударов по украинским городам. По информации Мониторинговой миссии ООН по правам человека, только за первый квартал 2026 года в результате российских атак погибли 566 гражданских украинцев, еще 2731 получил ранения. Это примерно шесть погибших гражданских ежедневно.

В ООН также отмечают, что количество жертв среди гражданского населения выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Больше всего пострадавших в 2026 году зафиксировали в марте: 211 погибших и более 1200 раненых после атак России.

По данным ООН, основной причиной потерь среди мирного населения остаются удары ракетами и дальнобойными беспилотниками, на которые пришлось 36% от общего числа жертв. Кроме того, большая часть этих атак приходится на города, расположенные вдали от линии фронта.

