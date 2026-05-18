У Кремлі зробили нову заяву про мирні переговори з Україною: на якому етапі зараз

У Росія заявили, що переговорний процес щодо війни Росії проти України наразі призупинений. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи подальших контактів між сторонами.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання щодо мирних переговорів Росії з Україною за посередництва США. За його словами, Москва розраховує, що мирний процес згодом буде відновлений, однак зараз переговори перебувають "на паузі".

"Нині мирний процес перебуває в паузі. Ми розраховуємо, що його буде таки відновлено", — сказав Пєсков.

У Кремлі також зазначили, що очікують продовження посередницьких зусиль у мирному процесі з боку США. У Росії пояснюють затримку тим, що Вашингтон переключив уваги на ситуацію навколо Ірану. На цьому тлі переговорний трек щодо України відійшов на другий план.

Від початку року, за участю американської сторони, відбулося кілька раундів переговорів між Україною та Росією, а останній із них проходив у Женеві у лютому.

