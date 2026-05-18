logo_ukra

BTC/USD

77247

ETH/USD

2133.03

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Кремлі зробили нову заяву про мирні переговори з Україною: на якому етапі зараз
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі зробили нову заяву про мирні переговори з Україною: на якому етапі зараз

Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес між Росією та Україною перебуває на паузі.

18 травня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Росія заявили, що переговорний процес щодо війни Росії проти України наразі призупинений. Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи перспективи подальших контактів між сторонами.

У Кремлі зробили нову заяву про мирні переговори з Україною: на якому етапі зараз

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання щодо мирних переговорів Росії з Україною за посередництва США. За його словами, Москва розраховує, що мирний процес згодом буде відновлений, однак зараз переговори перебувають "на паузі". 

"Нині мирний процес перебуває в паузі. Ми розраховуємо, що його буде таки відновлено", — сказав Пєсков.

У Кремлі також зазначили, що очікують продовження посередницьких зусиль у мирному процесі з боку США. У Росії пояснюють затримку тим, що Вашингтон переключив уваги на ситуацію навколо Ірану. На цьому тлі переговорний трек щодо України відійшов на другий план.

Від початку року, за участю американської сторони, відбулося кілька раундів переговорів між Україною та Росією, а останній із них проходив у Женеві у лютому.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі висунули ультиматум для України та вимагають наказ від Зеленського для розмови з Путіним. У Москві хочуть, щоб президент України погодився на вивід ЗСУ з Донецької та Луганської областей.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі назвали одну умову для зустрічі Зеленського та Путіна не у Москві. Окремо Пєсков пояснив слова Путіна про наближення кінця війни Росії проти України. За його словами, конфлікт може завершитися "будь-якої миті", якщо Київ прийме усі умови Москви в ультимативному варіанті.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини