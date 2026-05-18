Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле сделали новое заявление о мирных переговорах с Украиной: на каком этапе сейчас
В Кремле сделали новое заявление о мирных переговорах с Украиной: на каком этапе сейчас

Дмитрий Песков заявил, что мирный процесс между Россией и Украиной находится на паузе.

18 мая 2026, 13:05
Slava Kot

В России заявили, что переговорный процесс по войне России против Украины приостановлен. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя перспективы дальнейших контактов между сторонами.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о мирных переговорах России с Украиной при посредничестве США. По его словам, Москва рассчитывает, что мирный процесс впоследствии будет возобновлен, однако сейчас переговоры находятся "на паузе".

"В настоящее время мирный процесс находится в паузе. Мы рассчитываем, что он будет таки восстановлен", — сказал Песков.

В Кремле также отметили, что ожидают продолжение посреднических усилий в мирном процессе со стороны США. В России объясняют задержку тем, что Вашингтон переключил внимание на ситуацию вокруг Ирана. На этом фоне переговорный трек по Украине отошел на второй план.

С начала года с участием американской стороны состоялось несколько раундов переговоров между Украиной и Россией, а последний из них проходил в Женеве в феврале.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле выдвинули ультиматум для Украины и требуют приказа от Зеленского для разговора с Путиным. В Москве хотят, чтобы президент Украины согласился на вывод ВСУ из Донецкой и Луганской областей.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали одно условие для встречи Зеленского и Путина не в Москве. Отдельно Песков объяснил слова Путина о приближающемся конце войны России против Украины. По его словам, конфликт может завершиться "в любой момент", если Киев примет все условия Москвы в ультимативном варианте.




