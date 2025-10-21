У Кремлі заявили, що для закінчення війни потрібно усунути "першопричину": що це таке

Володимир Путін неодноразово заявляв, що для закінчення війни в Україні потрібно усунути так звану "першопричину". Нещодавно цю заяву повторив також очільник МЗС РФ Сергій Лавров, який сказав, що Росія не може припинити бойові дії прямо зараз, адже не були вирішені "першопричини" війни. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що означають слова керівництва РФ.

Путін вимагає усунути "першопричини" для закінчення війни. Фото з відкритих джерел

Андрій Коваленко заявив, що головне завдання Росії полягає у знищенні України. За його словами, це і є головна "першопричина" про яку говорить російське керівництво, включно з Путіним.

"росіяни ведуть війну за "усунення першопричин", намагаючись знищити енергетику Чернігівщини, лишивши людей без світла і води. В їх уявленні "першопричина" — це існування України та життя українців на території, на яку вони претендують — а претендують вони на всю Україну", — заявив Коваленко.

Як пояснює очільник ЦПД, такий наратив Кремля полягає в імперській політиці та шляху, який обрала Росія. За його словами, відмовити РФ від "першопричин", тобто від знищення України, можливо, однак це має бути колективна міжнародна робота.

"Але, як я і казав, сама "першопричина" — це ось така імперська політика росії, шлях, який вони обрали. В даному випадку вирішити питання можливо лише силовим впливом. І це, звісно, має бути колективна робота наша, США, Європи і Китаю, сировинним придатком якого і є нинішня рф", — вважає Коваленко.

