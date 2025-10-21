У Кремлі заявили, що для закінчення війни потрібно усунути "першопричину": що це таке

Рубрики
Володимир Путін неодноразово заявляв, що для закінчення війни в Україні потрібно усунути так звану "першопричину". Нещодавно цю заяву повторив також очільник МЗС РФ Сергій Лавров, який сказав, що Росія не може припинити бойові дії прямо зараз, адже не були вирішені "першопричини" війни. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що означають слова керівництва РФ.
Путін вимагає усунути "першопричини" для закінчення війни. Фото з відкритих джерел
Андрій Коваленко заявив, що головне завдання Росії полягає у знищенні України. За його словами, це і є головна "першопричина" про яку говорить російське керівництво, включно з Путіним.
Як пояснює очільник ЦПД, такий наратив Кремля полягає в імперській політиці та шляху, який обрала Росія. За його словами, відмовити РФ від "першопричин", тобто від знищення України, можливо, однак це має бути колективна міжнародна робота.
