В Кремле заявили, что для окончания войны нужно устранить "первопричину": что это такое

Владимир Путин неоднократно заявлял, что для окончания войны в Украине нужно устранить так называемую "первопричину". Недавно это заявление повторил также глава МИД РФ Сергей Лавров, сказавший, что Россия не может прекратить боевые действия прямо сейчас, ведь не были решены "первопричины" войны. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что означают слова руководства РФ.

Путин требует устранить "первопричины" для окончания войны. Фото из открытых источников

Андрей Коваленко заявил, что главная задача России состоит в уничтожении Украины. По его словам, это и есть главная "первопричина" о которой говорит российское руководство, включая Путина.

"Россияне ведут войну за "устранение первопричин", пытаясь уничтожить энергетику Черниговщины, оставив людей без света и воды. В их представлении "первопричина" — это существование Украины и жизнь украинцев на территории, на которую они претендуют — а претендуют они на всю Украину", — заявил Коваленко.

Как объясняет глава ЦПД, такой нарратив Кремля заключается в имперской политике и пути, который избрала Россия. По его словам, отказать РФ от "первопричин", то есть от уничтожения Украины, возможно, однако, это должна быть коллективная международная работа.

"Но, как я и говорил, самая "первопричина" — это вот такая имперская политика россии, путь, который они избрали. В данном случае решить вопрос возможно только силовым влиянием. И это, конечно, должна быть коллективная работа наша, США, Европы и Китая, сырьевым придатком которого и есть нынешняя РФ", — считает Коваленко.

