У Кремлі заявили про паузу в переговорах з Україною: що сталося

Переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні наразі перебуває на паузі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пояснивши зупинку дипломатичних контактів зміною пріоритетів з боку Сполучених Штатів.

Дмитро Пєсков в коментарі виданню Financial Times заявив, що активна фаза переговорів між Україною, США та Росією призупинилася через те, що увага Вашингтона наразі зосереджена на інших міжнародних питаннях.

"У переговорах щодо України виникла пауза. Американці мають інші пріоритети, і ми це розуміємо", — сказав Пєсков.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про перенесення раунду тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. За його словами, зміна графіка пов’язана з загостренням ситуації на Близькому Сході, після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Водночас українська сторона заявляє про готовність брати участь у переговорах у будь-який час і в різних форматах.

Під час інтерв’ю Пєсков також розкритикував позицію європейських країн, звинувативши їх у нібито заохоченні України продовжувати війну. За його словами, уряди держав Європейського Союзу, на думку Москви, помиляються у своїй політиці щодо конфлікту.

