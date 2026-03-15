В Кремле заявили о паузе в переговорах с Украиной: что произошло

Переговорный процесс по урегулированию войны в Украине пока находится на паузе. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, объяснив остановку дипломатических контактов изменением приоритетов со стороны Соединенных Штатов.

Дмитрий Песков в комментарии изданию Financial Times заявил, что активная фаза переговоров между Украиной, США и Россией приостановилась из-за того, что внимание Вашингтона сосредоточено на других международных вопросах.

"В переговорах по Украине возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и мы это понимаем", — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о переносе раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. По его словам, изменение графика связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В то же время, украинская сторона заявляет о готовности участвовать в переговорах в любое время и в разных форматах.

Во время интервью Песков также раскритиковал позицию европейских стран, обвинив их в якобы поощрении Украины продолжать войну. По его словам, правительства государств Европейского Союза, по мнению Москвы, ошибаются в своей политике по поводу конфликта.

