logo

BTC/USD

71851

ETH/USD

2120.07

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Кремле заявили о паузе в переговорах с Украиной: что произошло
НОВОСТИ

В Кремле заявили о паузе в переговорах с Украиной: что произошло

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине оказались на паузе из-за смены приоритетов США.

15 марта 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Переговорный процесс по урегулированию войны в Украине пока находится на паузе. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, объяснив остановку дипломатических контактов изменением приоритетов со стороны Соединенных Штатов.

В Кремле заявили о паузе в переговорах с Украиной: что произошло

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в комментарии изданию Financial Times заявил, что активная фаза переговоров между Украиной, США и Россией приостановилась из-за того, что внимание Вашингтона сосредоточено на других международных вопросах.

"В переговорах по Украине возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и мы это понимаем", — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о переносе раунда трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. По его словам, изменение графика связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В то же время, украинская сторона заявляет о готовности участвовать в переговорах в любое время и в разных форматах.

Во время интервью Песков также раскритиковал позицию европейских стран, обвинив их в якобы поощрении Украины продолжать войну. По его словам, правительства государств Европейского Союза, по мнению Москвы, ошибаются в своей политике по поводу конфликта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах Украины, США и РФ. По его словам, они оказались под угрозой срыва из-за позиции России.

Также "Комментарии" писали, что издание Financial Times писало, что мирные переговоры о разрешении войны в Украине провалились. По их словам, Трамп теперь сосредоточился на войне против Ирана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости