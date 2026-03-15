Мирні переговори щодо війни в Україні провалилися: що змінило позицію Трампа

Переговори щодо припинення війни між Україною та Росією, які відбувалися за посередництва США, опинилися у складній ситуації. Як повідомляє Financial Times, дипломатичні джерела в Європейському Союзі вважають, що мирний процес фактично зайшов у глухий кут, оскільки увага президента США Дональда Трампа переключилася на конфлікт на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп.

За інформацією європейських дипломатів, політичний фокус адміністрації Трамп значною мірою змінився після ескалації навколо Іран. За їхніми словами, це послабило тиск на Москву та ускладнило переговорний процес щодо завершення війни.

"Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа", — сказав один із дипломатів ЄС.

Інший представник ЄС заявив, що переговори між українськими та російськими посадовцями зараз перебувають у "небезпечній зоні". Дипломати наголошують, що війна Трампа на Близькому Сході відволікла ресурси і політичну увагу Сполучених Штатів від війни в Україні.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас також підтвердила, що нині виникла конкуренція за військові ресурси. За її словами, частина американських поставок, зокрема систем протиповітряної оборони, може бути затримана, оскільки пріоритет надається союзникам на Близькому Сході.

Тим часом у Європі зростає скепсис щодо перспектив швидкого миру. Лідери ЄС переконані, що без посилення тиску на Кремль переговори не матимуть реального результату. Джерела видання зазначають, що російський диктатор Володимир Путін не критикує Трампа, аби США не почали сильніше підтримувати Україну. Також у Кремлі зберігають свою позицію та не демонструють готовності до компромісів у діалозі з Києвом.

Як приклад відвернення уваги Трампа від війни в Україні Financial Times пише про візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Білого дому на третій день конфлікту на Близькому Сході. Німецький політик приїхав з картами та схемами, щоб переконати Трампа посилити тиск на РФ, однак президент США не мав бажання говорити з Мерцом про війну в Україні.

У Білому домі переконують, що Україна має слабку позицію, тоді як Росія — сильну.

